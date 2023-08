Harto de la inseguridad, creó una bicicleta anti-robos que dio de qué hablar en las redes

escuchar

La inseguridad es una de las problemáticas actuales. Ante esto, muchos buscan soluciones para evitar que les roben sus pertenencias. Este fue el caso de un joven que creó un método muy creativo para que no le quiten su bicicleta y se volvió viral.

“La bicicleta anti-robo...”, escribió un usuario sobre un video que se viralizó en las redes.

En el clip en cuestión, el dueño de la misma se bajó y le explicó cómo surgió la idea. “La hice yo porque ya me robaron como diez bicicletas. Cada vez que voy al centro me la roban, me cortan la cadena, entonces primero le puse este candado”, contó mientras mostró la cadena.

La bicicleta anti robo

“Con la última que me robaron yo estaba en un negocio y se me subieron y la llevaron”, detalló. Por ese motivo, decidió construir una tabla con clavos, tanto para el asiento como para el manubrio que se pueden deslizar y, cuando él baja, solo necesita moverlo y trabarlo.

“¡Qué se la roben ahora!”, lanzó desafiante. “Es un poco pesada, pero bueno. Ahora la voy a salir a probarla al centro a ver si me la roban”, concluyó, orgulloso de su invento.

Muchos usuarios aplaudieron la gran creatividad del hombre: “Se la van a comprar para la próxima película de Mad Max”; “Es para que no se apoyen las palomas”; “Es como pedalear un portaviones” y “A mi vecina le entraron por el muro con alambre de púas, electricidad y cámaras. Para los chorros nada es imposible”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

