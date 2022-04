“¿Caro o barato?”: mostró el ticket de cuánto le costó una cena para ocho personas y abrió el debate

La publicación del costo de una comida, bebida o cualquier producto, cuyo precio suscita dudas, se transformó en una especie de sección fija en las redes sociales. En esa dinámica, un usuario de Twitter mostró la imagen del ticket de un restaurante en el que compartió mesa con otros ocho comensales. ¿Pagó mucho o poco? Esa pregunta disparó en las redes y generó un debate.

“¿Caro o barato? Los leo”, escribió un hombre, apodado Jorge De Santa Fe. En el post, aparecía la foto de la cuenta que incluía: 7 pintas de cerveza, 3 latas de gaseosa cola, 1 pizza, 1 picada, 1 tostado, 1 agua saborizada y otro producto desconocido porque llevaba un nombre creado por el local. El total del detallado sumó $5615. De inmediato, proliferaron las opiniones de los usuarios.

El posteo del internauta apodado Jorge De Santa Fe en el que se ve la cuenta de su comida.

“No sé si barato, pero precio justo”; “Con los precios de hoy, creo que está bien”; “Yo ya no se qué es barato pero para mi es un re precio”; “Viendo los ítem uno a uno no me parece barato ni caro, creo que el total se dispara en la cantidad de pintas. Ahora si se divide por la cantidad de comensales me parece más que excelente”; “Buen precio y además no te cobra el curro de los cubiertos”, fueron algunos de los tantos comentarios de sus seguidores.

Una buena parte de las respuestas coincidieron en resaltar que si -como detallaba la cuenta- fueron ocho cubiertos, el valor por cada persona era muy accesible. Asimismo, otros tantos usuarios también compartían la confusión por discernir si era “caro o barato” por la elevada inflación.

El resumen detallado de la cuenta para 8 cubiertos que generó el debate en las redes.

Otro caso, misma duda: ¿caro o barato?

Un padre relató en las redes sociales que autorizó a su hija a que utilizara su cuenta de Mercado Pago para abonar lo que llegara a necesitar en la escuela. En la descripción, el hombre destacó que le llamó la atención un valor que se repetía demasiadas veces y cuando averiguó de qué se trataba se indignó porque no podía creer que ese precio correspondiera al mate cocido.

A través del resumen de su app, el hombre confirmó que a su hija le cobraban $250 el mate cocido. Se indignó y lo publicó en las redes.

“A mi hija más grande le puse mi cuenta de Mercado Pago en su celular para que pague en el buffet del colegio. Ayer me puse a ver y tenía un montón de gastos, pero sobresalían muchos de $250. Le digo: ‘¿Qué comprás con 250 mangos que aparecen tanto?’. ´Un mate cocido, Pa´”, escribió el usuario Dr. Elim Pune en su cuenta de Twitter.

Su publicación, ilustrada con una placa de Crónica TV cuyo título decía “Así te roban en Palermo”, generó cientos de comentarios, casi 2000 retuits y más de 60.000 likes. De hecho, al posteo le seguía una polémica entre sus seguidores, entre quienes suscitó tanto elogios como críticas.

De hecho, el hombre subió otra publicación que decía: “Repercusiones del tuit hasta ahora: los indignados por lo caro. Los que comparan con otras zonas. Los que odian a Palermo. Los que recuerdan lo que valía en el 2002. Los que piensan que está bien el precio. Los que dicen que en U$S es barato. Los enojados conmigo (??)”.

El usuario luego de su primer tuit realizó otro posteo en el que detalló las repercusiones por haber contado el precio que le cobraron a su hija la infusión.

Luego siguieron otra buena cantidad de comentarios, entre los que se destacaban aquellos que le recomendaban que se lleve desde su casa un vaso térmico o un termo con la infusión o agua caliente con unos saquitos. Otros, en tanto, bromeaban con que el problema era que a su hija le gustara el mate cocido y también hubo hasta quien dudó de que ese valor correspondiera a la bebida y no sea un engaño de la chica.