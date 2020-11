Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Seguramente cuando Cecilia Ce abrió su cuenta de Instagram (@lic.ceciliace), a finales de 2016, jamás imaginó el alcance que iba a tener, tanto como fenómeno en materia didáctica sobre sexo como instalando una jerga propia para hablar del tema a nivel local. Sin muchas vueltas, usó ese canal para derribar mitos con un lenguaje descontracturado, directo y accesible, y se animó a tocar tópicos tabú. ¿El resultado? Una vertiginosa transformación en #sexinfluencer (hoy su cuenta tiene más de 550K de seguidores) que la llevó a incursionar en nuevos formatos: aterrizó en la radio como columnista de Últimos cartuchos (Vorterix), fue convocada para la charla TEDx "La ecuación del sexo" y escribió el libro Sexo ATR (Planeta, 2019) que rápidamente se transformó en uno de los más vendidos de la Argentina. Psicóloga de profesión, especializada en sexología clínica en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH) y en terapia sistémica, todavía atiende consultas. La pandemia la encontró en plena corrección de otro libro que ahora sale a la cancha: Carnaval Toda La Vida, donde se abordan distintos temas que van de la anticoncepción, el sexo y la intimidad, a cómo funcionan la autoestima y las exigencias en la cama, de qué creencias y pensamientos sobre la sexualidad partimos, de dónde salen tantos mitos sobre el tema e incluso cuáles son las prácticas y posturas para disfrutar del sexo durante embarazo, entre otros tópicos. ¿El plus? Está ilustrado por la artista gráfica La Saló, con imágenes explícitas y sensuales.

-¿Cómo fue el proceso de escritura de Carnaval Toda la Vida, sobre todo viniendo de un hit como Sexo ATR?

-Algo que me pasa con la escritura es que cuánto más escribo más ideas y contenidos surgen. El índice de Carnaval toda la vida lo armé al mes de haberse publicado Sexo ATR, y mientras escribía Carnaval armé el índice de otros dos futuros posibles libros. Soy una fiel creyente de que "cuanto más, más". La idea con este nuevo libro es de complementar el primero. Sexo ATR para mí fue un libro de iniciación donde quería cubrir información básica pero necesaria. Con Carnaval toda la vida pude profundizar y ampliar hacia una mirada holística de la sexualidad. Son dos libros que van de la mano y que pueden leerse en cualquier orden. Lo que busco es responder a todas las preguntas que recibo día a día, y que las personas tengan información adecuada para comprender lo que les sucede y sentirse bien y saludables.

-¿Cómo ves la comunicación y educación sexual en los medios digitales, siendo que cada vez más el espacio de las rrss se consolida como una fuente central de información y consulta para las nuevas generaciones? ¿Tenés alguna persona que te guste como comunica en redes los temas de sexualidad?

-Sabemos que las personas van a buscar información sobre sexualidad porque necesitan respuestas. Como esas respuestas no vienen de espacios formales, o muchas veces tampoco desde la familia, los medios digitales suelen ser espacios de búsqueda. Creo que recién en el último año los profesionales de la salud empezaron a ocupar esos espacios, con el desafío que implica aprender a comunicar abiertamente y ya no en el anonimato del consultorio. Es otro mundo. Pero creo que es necesario, es hora de que ocupemos todos los espacios posibles para brindar la información adecuada ya que es un derecho de las personas. En lo personal, me gusta seguir perfiles que aborden la sexualidad con perspectivas diferentes a las mías, ya sean perfiles más médicos como también más espirituales. Lo que sí, soy una fundamentalista de la información adecuada(risas).

-En el libro hay todo un apartado de sexualidad durante el embarazo. ¿Por qué decidiste hablar de este tema puntual?

-La selección de temas a la hora de comunicar o escribir me lo marca siempre la gente. Imaginate que recibo más de 500 mensajes por día, así que eso siempre es como una radiografía social de lo que las personas necesitan. El tema del embarazo, parto y puerperio me parece fundamental. Pocos momentos en la vida se nos manifiesta tan expresamente la sexualidad. Más lo estudio, más me impresiona como convergen en ese momento de la vida, la sexualidad, la falta de información y, lamentablemente, las distintas violencias sobre la mujer. Parte del camino hacia recuperar nuestro potencial sexual es en ese momento.

-¿Cuáles son las consultas que más recibís (si tuvieras que hacer un top five) y a qué creés que se debe?

-Muchas consultas tienen que ver con situaciones de encuentro donde no comprenden qué le sucedió al otro, como por ejemplo, si no hubo una erección o no hubo eyaculación, por lo general respecto del hombre. Las mujeres consultan por su dificultad en el orgasmo. La mayoría de las parejas me consultan por desencuentros en su deseo. Mucho de esto tiene que ver con una exigencia respecto de la respuesta sexual y de pensar que en la cama vamos a funcionar un poco de manera automática. Y las preguntas que nunca faltan son respecto a anticoncepción. Estamos atrasadísimos.

-Hay algo muy interesante que sucede con vos: no solo la gente se conecta con tus propuestas, sino que has logrado instalar casi un glosario sexual ad hoc (clete, cletear, vinculear, soldado de la licenciada, etc.). ¿Es algo que te propusiste o surgió? Contame un poco de esto.

-El lenguaje propio hace a la comunidad. Todo lo que hago es de manera espontánea porque es como soy. Y los términos surgen en co-construcción con la comunidad, es mi manera de trabajar y siempre digo que es un trabajo en equipo. Algunos términos los propongo yo, muchos otros me llegan de las personas con las que interactúo en redes. Es de las cosas que más me gustan, poder hablar un lenguaje en común y ponerle palabra a aquello que no fue nombrado aún, porque lo que no se nombra no existe.

-Si hay algo que te gustaría que los jóvenes se llevaran de tus libros y columnas, para poder tener una sexualidad más plena, libre y diversa, ¿qué sería?

-Fundamentalmente que puedan revisar falsas creencias respecto de la sexualidad que muchas veces nos limitan y nos generan malestar, así como también muchos malentendidos. Conocerse, empoderarse y poder relacionarnos de manera empática nos va a permitir tener encuentros más auténticos y humanos.

-Hacés radio, redes, consultorio, charlas, libros... ¿Qué planes tenés para el próximo año? ¿Algo de TV en vista?

-En pandemia es medio difícil saber (risas). Algo que extraño mucho y espero poder retomar son los shows (se refiere a Beer & Sex Night, un espectáculo de ciencia, sexo y humor). Y sí, creo que la TV es el próximo desafío que me falta explorar.

