LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 36va edición de las 1000 millas en Bariloche

Rodeados de paisajes icónicos de Bariloche, se llevó a cabo la tradicional carrera de autos clásicos con la participación del sobrino de Juan Manuel Fangio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Justina Fangio, Andrea Frigerio y Miranda Zayas
Justina Fangio, Andrea Frigerio y Miranda ZayasGentileza 1000 Millas
Andrea Frigerio, madrina del Banco de Alimentos, en la gala de las 1000 Millas
Andrea Frigerio, madrina del Banco de Alimentos, en la gala de las 1000 MillasGentileza 1000 Millas
Juan Manuel Fangio II, sobrino del quíntuple campeón de la Fórmula 1, participó junto a su hija, Justina Fangio, de 17 años
Juan Manuel Fangio II, sobrino del quíntuple campeón de la Fórmula 1, participó junto a su hija, Justina Fangio, de 17 añosGentileza 1000 Millas
Organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), las 100 Millas fueron tres días de competencia, con más de 100 vehículos sport a lo largo de un marco geográfico extraordinario
Organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), las 100 Millas fueron tres días de competencia, con más de 100 vehículos sport a lo largo de un marco geográfico extraordinario Gentileza 1000 Millas
Pablo Falconi y Joaquín Vallejo
Pablo Falconi y Joaquín VallejoGentileza 1000 Millas
Margarita Tonconony en el Bugatti
Margarita Tonconony en el BugattiGentileza 1000 Millas
La competencia tuvo tres etapas, con inicio y cierre en el mítico hotel Llao Llao y el paso por puntos turísticos claves como Bariloche, Villa La Angostura y el Camino de los 7 Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Dina Huapi, el Cerro Catedral, Villa Mascardi y El Bolsón
La competencia tuvo tres etapas, con inicio y cierre en el mítico hotel Llao Llao y el paso por puntos turísticos claves como Bariloche, Villa La Angostura y el Camino de los 7 Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Dina Huapi, el Cerro Catedral, Villa Mascardi y El BolsónGentileza 1000 Millas
El equipo ganador de Alejandro López y Gabriel Gourovich en el Mercedes 290 Sport C
El equipo ganador de Alejandro López y Gabriel Gourovich en el Mercedes 290 Sport CGentileza 1000 Millas
Alec Daily, Vlado vukojicic y Daniel Claramunt
Alec Daily, Vlado vukojicic y Daniel ClaramuntGentileza 1000 Millas
Juan Manuel Fangio II en un Ford Mustang del año 1969
Juan Manuel Fangio II en un Ford Mustang del año 1969Gentileza 1000 Millas
El arte presente en las 1000 Millas
El arte presente en las 1000 MillasGentileza 1000 Millas
Durante las tres jornadas se lucieron sport clásicos como un Bugatti Type 37 de 1926, un Amílcar GCSs de 1927, también el legendario FIAT 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992, una Ferrari Daytona 365 GTB/4, Shelby Cobra 289, y marcas emblemáticas como Alfa Romeo, MG, Bentley, Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, BMW, Lancia, Volvo y Maserati, entre otros
Durante las tres jornadas se lucieron sport clásicos como un Bugatti Type 37 de 1926, un Amílcar GCSs de 1927, también el legendario FIAT 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992, una Ferrari Daytona 365 GTB/4, Shelby Cobra 289, y marcas emblemáticas como Alfa Romeo, MG, Bentley, Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, BMW, Lancia, Volvo y Maserati, entre otrosGentileza 1000 Millas
César Litvin y Vicente Labonia
César Litvin y Vicente LaboniaGentileza 1000 Millas
Manuel Elcabe y Bernabé Ros Artayeta en el Bugatti T
Manuel Elcabe y Bernabé Ros Artayeta en el Bugatti TGentileza 1000 Millas
Juan Manuel Fangio II y su Mustang 1969
Juan Manuel Fangio II y su Mustang 1969Gentileza 1000 Millas
Este año los ganadores fueron Alejandro López y Gabriel Gourovich con un Mercedes 290 Sport C del año 1936
Este año los ganadores fueron Alejandro López y Gabriel Gourovich con un Mercedes 290 Sport C del año 1936Gentileza 1000 Millas
Fernando y Lucho Sánchez Zinny Amilcar
Fernando y Lucho Sánchez Zinny AmilcarGentileza 1000 Millas
Diego Ribadeneira y Jean Poulangeon en el Mercedes Benz 300 SL
Diego Ribadeneira y Jean Poulangeon en el Mercedes Benz 300 SLGentileza 1000 Millas

La gala solidaria

Las palabras de Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas
Las palabras de Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Gentileza 1000 Millas
Justina y Juan Manuel Fangio II
Justina y Juan Manuel Fangio II Gentileza 1000 Millas
Fernando Briones, presidente del Club de Automóviles Sport, Manuel Elicabe, vicepresidente del Club de Automóviles Sport en la Gala Solidaria
Fernando Briones, presidente del Club de Automóviles Sport, Manuel Elicabe, vicepresidente del Club de Automóviles Sport en la Gala Solidaria Gentileza 1000 Millas
Alec Daily
Alec DailyGentileza 1000 Millas
Charlie Kelly y Manuel Elicabe
Charlie Kelly y Manuel ElicabeGentileza 1000 Millas
Andrea Frigerio, madrina del Banco de Alimentos, y Fernando Briones
Andrea Frigerio, madrina del Banco de Alimentos, y Fernando BrionesGentileza 1000 Millas
Margarita Tonconogy y Gastón Zilbergleijt
Margarita Tonconogy y Gastón ZilbergleijtGentileza 1000 Millas
Violeta Oxenford y Miranda Zayas
Violeta Oxenford y Miranda ZayasGentileza 1000 Millas
Rodolfo Costantini y Tomás Hinrichsen
Rodolfo Costantini y Tomás HinrichsenGentileza 1000 Millas
Fernando y Lucho Sánchez Zinny
Fernando y Lucho Sánchez ZinnyGentileza 1000 Millas
Brian y Benjamín Handley
Brian y Benjamín HandleyGentileza 1000 Millas
Manuel Elicabe y Bernabé Ros Artayeta
Manuel Elicabe y Bernabé Ros ArtayetaGentileza 1000 Millas
El equipo de Banco de Alimentos
El equipo de Banco de AlimentosGentileza 1000 Millas
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Entre las siete mejores bodegas del mundo: elaboran los mejores vinos de altura en la cordillera de los Andes
    1

    Entre las siete mejores bodegas del mundo: elaboran los mejores vinos de altura en la cordillera de los Andes

  2. Todos los invitados a la 16° Fiesta del Polo en el Hipódromo de Palermo
    2

    En fotos. Todos los invitados a la 16° Fiesta del Polo en el Hipódromo de Palermo

  3. Los tres colores que usan las personas exitosas, según la psicología
    3

    Los tres colores que usan las personas exitosas, según la psicología

  4. Impensado hallazgo en Stonehenge: encontraron la estructura prehistórica más grande de Gran Bretaña
    4

    Impensado hallazgo en Stonehenge: encontraron la estructura prehistórica más grande de Gran Bretaña

Cargando banners ...