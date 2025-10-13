“Celebrating MOM”: Juana Viale y su hija Ámbar posan por primera vez juntas para una nueva campaña por el Día de la Madre

En el mismo año en que Juleriaque celebra su 40 aniversario, Juana Viale posa por primera vez junto a su hija Ámbar de Benedictis en una deslumbrante campaña que rinde homenaje al vínculo madre–hija.

“Ser mamá es legado, es complicidad, es transmitir y compartir”, explican desde la cadena de perfumerías más grande de la Argentina, que esta vez quiso poner el foco en ese lazo único a través de “Celebrating MOM”.

Juana Viale y Ámbar protagonizan “Celebrating MOM”, la nueva campaña de Juleriaque por el Día de la Madre.

En su primera campaña juntas, madre e hija protagonizan una historia que celebra los lazos que trascienden generaciones. Juana y Ámbar simbolizan esa unión entre belleza, estilo y emoción que define esta fecha especial.

Rendir homenaje al vínculo más profundo

“Cada madre deja una huella en su hija, un estilo, un gesto, un recuerdo que se convierte en parte de su identidad”: esa es la idea central que atraviesa esta novedosa campaña.

"Ser mamá es legado, es complicidad, es transmitir y compartir", transmiten desde Juleriaque a propósito de la campaña.

Juana y Ámbar encarnan, justamente, esa continuidad generacional con frescura y autenticidad. Y muestran cómo la belleza puede ser también un legado que trasciende modas y acompaña cada etapa de la vida.

Con imágenes que transmiten cercanía y complicidad, “Celebrating MOM” rinde homenaje al vínculo más profundo y convierte a esta fecha en una ocasión para honrar a todas las mamás con un regalo único.

Eventos especiales y beneficios para que las madres se sorprendan

Durante todo octubre, Juleriaque invita a vivir una experiencia inolvidable con beneficios pensados para sorprender a las madres:

20%, 30%, 40% y hasta 50% off en productos seleccionados.

6 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

Beneficios exclusivos: 9 cuotas con Santander y hasta 12 cuotas con American Express.

La campaña incluye también eventos especiales en puntos de venta icónicos: el miércoles 15 de octubre habrá un encuentro exclusivo en Alcorta Shopping, en una jornada que combina lujo, fragancias y experiencias para anticipar el regalo perfecto y vivir de cerca todo el espíritu de Celebrating MOM.

Con más de 40 años de historia y 50 puntos de venta en todo el país, la propuesta de Juleriaque combina exclusividad, innovación y experiencias que trascienden la compra. Por eso se ha convertido en el destino número uno para quienes buscan celebrar la belleza en cada detalle.

Conocé más en la web o el perfil de Instagram de la marca.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.