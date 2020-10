En el billete se leen las iniciales del excapo narco Crédito: Río Doce

Aunque el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, luego de ser condenado a cadena perpetua, en la ciudad mexicana de Culiacán, en el Estado de Sinaloa, circulan billetes con mensajes del criminal. Los "chapobilletes" ya fueron vistos en cajeros automáticos y son aceptados en los comercios locales del estado donde tenía su bastión homónimo el exjefe narco. Además, se están entregando útiles escolares con los mismos mensajes.

"De su amigo JGL", se puede leer en el reverso de un papel moneda de 200 pesos que fue expedido el pasado domingo 27 de septiembre en un cajero automático de la ciudad mexicana, de acuerdo a lo informado por el portal Río Doce. El mensaje fue dejado con un sello con tinta roja e indeleble, y las iniciales coinciden con el nombre Joaquín Guzmán Loera.

Luego de que el medio publicara la foto del "chapobillete" en Facebook, el posteo se llenó de usuarios contando que también habían recibido el papel moneda con el mensaje. Muchas personas también se indignaron por la influencia que aún ejercen los carteles en el país.

Según trascendió, los billetes son bastante recientes, dado que el diseño es uno de los últimos emitidos por el Banco de México, en septiembre de 2019. Tan solo unos meses después de que el exlíder del Cártel de Sinaloa fuera condenado a cadena perpetua por 10 delitos relacionados al narcotráfico y el lavado de dinero.

Según especifican en El País, las reglas del Banco de México para billetes con sellos o anotaciones establecen que el circulante no es válido si las marcas tienen "como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial", pero también señalan que los nombres escritos a mano, estampados o impresos no afectan el valor comercial de los billetes. Ante la ambigüedad por tratarse de un grupo criminal, las autoridades financieras están estudiando el tema, aunque no se expidieron respecto de si el billete tiene o no validez. Mientras, es aceptado para cualquier intercambio comercial.

Útiles escolares marcados por El Chapo

En los últimos días, además trascendió que fueron entregados útiles escolares con las siglas del exjefe del cartel, a la población de los barrios marginales de Sinaloa.

Según detalló El Heraldo de México, el kit incluía cuadernos, lápices, plumas y juegos geométricos. Se cree que los paquetes fueron entregados a las familias con escasos recursos por órdenes directas de los hijos del "Chapo", quienes tras la detención de Guzmán Loera quedaron a la cabeza del Cártel de Sinaloa.

Vale recordar, que cuando inició la pandemia de coronavirus, El Mañanero Diario difundió que la fundación Alejandrina Guzmán, de la hija del Chapo, entregó mercadería a adultos mayores y personas afectadas por la situación sanitaria a través de la marca El Chapo 701.