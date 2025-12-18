Asesinaron al futbolista ecuatoriano Mario Pineida en un ataque desde una motocicleta

El futbolista ecuatoriano Mario Pineida fue asesinado en un atentado este miércoles informó su equipo, Barcelona de Guayaquil, y las autoridades policiales hacen foco en que el hecho tenga relación con la violencia en ese país a causa del narcotráfico. La noticia genera conmoción en el fútbol ecuatoriano y sobre todo para los hinchas canarios.

“Barcelona informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, indicó el club a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de esta institución, y nos enluta como familia barcelonista”, continúa el comunicado.

El suceso, describen los medios locales, ocurrió a la salida de un local de alimentos al norte de la ciudad, donde Pineida y su esposa fueron víctimas mortales del ataque. El crimen fue confirmado por el Ministerio del Interior, según el cual una unidad especial de la policía “está trabajando en el caso”.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el primer agente policial que llegó al lugar, sujetos armados interceptaron a la pareja y abrieron fuego desde una motocicleta, provocando el desenlace fatal. Además, la madre del jugador resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Pineida, de 33 años, militaba por segunda vez en esa institución desde 2023 e integró el plantel de la selección ecuatoriana que disputó las Eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Mario Pineida lleva la pelota ante Edwin Cardona (21) durante un partido en Guayaquil entre Ecuador y Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 JUAN CEVALLOS - AFP

En las horas previas a su muerte, el futbolista había compartido en la historia de su cuenta de Instagram un comunicado dirigido a la directiva del club, en la que los jugadores del plantel de Barcelona denunciaban el incumplimiento en el pago de sus sueldos, desde diciembre de 2024, con todo un correlato de la situación por la que atravesaban.

Incluso, en ese posteo se advertía a los hinchas y a “la opinión pública” que el plantel había decidido “no presentarse a los entrenamientos hasta que se regularicen los pagos” y que estaban “evaluando la posibilidad de no presentarse a jugar el fin de semana”, entre otros detalles. Nada relaciona los hechos, por el momento, pero quedó como último mensaje del jugador, en la mañana ecuatoriana, cuando nadie imaginaba el desenlace.

La ultima historia de Mario Pineida en Instagram IG @donpine

Pineida, que además llegó disputar 24 partidos con la camiseta de Fluminense, era un referente de Barcelona, club al que representó en 224 encuentros y para el que marcó tres goles. Asimismo, jugó 152 encuentros en Independiente del Valle, donde anotó cuatro tantos, y completó su palmarés deportivo con nueve encuentros en El Nacional.

Una acción de juego en la que Pineida posiblemente sea recordado por los hinchas de Boca se remonta a 2021, cuando el defensor también estaba en Barcelona. Por entonces, en un partido por la Copa Libertadores que su equipo ganó por 1-0, fue a luchar una pelota con Nicolás Capaldo cerca del sector en el que estaba el banco de suplentes del xeneize y en medio del forcejeo con el mediocampista, en el impulso terminó cayendo sobre el DT Miguel Ángel Russo, que perdió la estabilidad y cayó aparatosamente sobre el cuerpo del defensor. Enseguida, el entrenador se levantó junto al defensor y le hizo señas al árbitro de que todo estaba bien.

😲 ¡Cuidado, Miguel! Mario Pineida se lo llevó puesto a Russo, el técnico de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/GIS03BMbuR — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 5, 2021

En septiembre pasado, tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas. Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

Ecuador afronta una espiral de violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.