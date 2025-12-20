Megaoperativo contra el narcotráfico en Italia: casi 400 detenidos y más de una tonelada de droga incautada

Un megaoperativo contra el narcotráfico y la proliferación de delitos vinculados a la “mala vida nocturna” se llevó adelante este sábado en Italia. La acción se ejecutó en varias provincias, donde identificaron a más de 95 mil personas, detuvieron a 384 e investigaron en libertad a 655. Incautaron más de 1400 kilos de droga.

Los agentes de Brigadas Móviles, coordinados por el Servicio Central de Operaciones de la Guardia Civil, llevaron adelante el amplio accionar que incluyó detenciones, incautaciones y clausura de locales. Los videos publicados en redes sociales por la Polizia di Stato mostraban la gran cantidad de drogas y estupefacientes que fueron hallados a lo largo de los distritos italianos.

De las 95.164 personas identificadas, revelaron que más de 10.000 eran menores de edad y 16.000 eran extranjeros. En tanto, de los detenidos, 166 eran extranjeros y seis eran menores de edad. De los investigados -principalmente por delitos contra las personas, la propiedad, tráfico de drogas y porte ilícito de armas- 256 eran extranjeros y 39 menores.

De los 1400 kilos de drogas incautados, 35 eran de cocaína, 1370 de cannabinoides y uno de heroína. Además, incautaron 41 armas de fuego, 80 armas blancas y 300.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes del narcotráfico.

También se impusieron 565 multas administrativas, la mayoría por consumo de drogas y administración ilegal de bebidas alcohólicas.

“Los investigadores también han identificado varios perfiles en redes sociales cuyo contenido está siendo revisado, aparentemente relacionado con la actividad delictiva en cuestión, y para su posible denuncia ante las autoridades judiciales competentes con el fin de bloquearlos”, informaron desde la Policía en un comunicado.

En paralelo, se realizaron controles específicos para verificar la aplicación del nuevo marco regulatorio relativo a la venta de productos a base de cáñamo en tiendas de cannabis. Inspeccionaron 312 tiendas en todo el país, incautaron cinco tiendas de cannabis en tres ciudades diferentes, detuvieron a tres personas, denunciaron a 141 propietarios o gerentes de tiendas de cannabis e incautaron 296 kilos de cannabinoides. Sobre esto último, los análisis iniciales revelaron que eran narcóticos.