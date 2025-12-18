Armas y tráfico de drogas: así opera la banda de origen mexicano desmantelada en California

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a 16 presuntos miembros de la organización criminal de origen mexicano conocida como Puente-13. Los implicados son acusados de combinar el tráfico de drogas con el uso sistemático de armas de fuego para controlar territorio en California.

Los detenidos vinculados a Puente-13, una violenta pandilla de narcotráfico en California

La pandilla callejera Puente-13 toma su nombre de su base, ubicada en la ciudad de La Puente, en el condado de Los Ángeles. Según los investigadores, la banda operaba en el Valle de San Gabriel como parte de una estructura violenta ligada a la Mexican Mafia, una de las redes criminales de mayor jerarquía en la zona.

Se trata de la pandilla Puente-13, con base en La Puente, a 30 minutos en auto de Los Ángeles Erin Hooley - AP

Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) destacó que Puente-13 se financiaba mediante el dominio de la distribución de narcóticos. Para sostener ese control, recurrían a amenazas, intimidación y episodios de violencia armada.

Las autoridades federales arrestaron a 16 presuntos miembros y colaboradores del grupo, acusados de participar en tiroteos, un secuestro y operaciones con drogas a gran escala.

Entre los detenidos figuran hombres y mujeres de distintas ciudades del sur de California, entre los más destacados están:

Víctor Sánchez , de 24 años, alias “Pollo” y “Chicken”, de San Bernardino.

, de 24 años, alias “Pollo” y “Chicken”, de San Bernardino. Isaías Castro , 24 años, conocido como “Boy”, de Azusa.

, 24 años, conocido como “Boy”, de Azusa. Isaac Estrada-Frost , de 21 años, alias “Ghost”, de Rosemead.

, de 21 años, alias “Ghost”, de Rosemead. Heather Covarrubias , de 40 años, también conocida como “Snowbella”, de Diamond Bar.

, de 40 años, también conocida como “Snowbella”, de Diamond Bar. Dominic Ornelas , de 23 años, alias “Dom” y “Lil Speedy”, de Rancho Cucamonga.

, de 23 años, alias “Dom” y “Lil Speedy”, de Rancho Cucamonga. Adrián López, 25 años, conocido como “Tapped In” y “Monkey”, de La Puente.

La pandilla Punte-13 está acusada de vincularse con la Mexican mafia, la organización criminal que opera en el sistema penitenciario de EE.UU. MARVIN RECINOS - AFP

Los cargos federales contra los pandilleros detenidos en California

En total, 20 personas fueron imputadas por delitos federales que incluyen conspiración para cometer secuestro, posesión de metanfetamina y fentanilo con intención de distribución, tenencia de dispositivos de conversión para ametralladoras y posesión de armas de fuego.

Nueve acusados comparecieron ante la corte en Los Ángeles, mientras que otros siete tenían audiencias previstas para este jueves 18 de diciembre.

Los fiscales advirtieron que, en caso de ser hallados culpables, nueve de los detenidos enfrentan penas máximas que podrían llegar a la cadena perpetua en prisión federal.

Además, otros tres sospechosos permanecen prófugos:

Larry Castillo , de 42 años, también conocido como “Lil Dee”, de Victorville.

, de 42 años, también conocido como “Lil Dee”, de Victorville. Soo Kang , 31 años, alias “Easy”, de Koreatown.

, 31 años, alias “Easy”, de Koreatown. Bryan Gordian-Padilla, 24 años, también conocido como “Goon”, de West Covina.

Secuestros y enfrentamientos con armas de fuego: los violentos antecedentes

En diciembre de 2022, uno de los acusados habría participado en un tiroteo contra una vivienda en Covina. Durante la huida, según la acusación, tropezó y dejó una zapatilla en el lugar, elemento que luego permitió a los investigadores vincularlo con el ataque.

Los detenidos enfrentan cargos federales en su contra, las autoridades siguen buscando a los prófugos Leonard Ortiz - The Orange County Register

Otro de los hechos centrales ocurrió en julio de 2023, cuando varios integrantes del grupo fueron acusados de secuestrar a dos personas para recuperar objetos que creían robados durante un allanamiento.

Una de las víctimas fue liberada, mientras que la otra logró escapar tras haber sido brutalmente golpeada.

La investigación también menciona un tiroteo ocurrido en mayo de 2025 frente a una licorería de La Puente, donde un acusado habría disparado contra un vehículo tras confundir a su ocupante con un miembro de una pandilla rival.