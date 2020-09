La dolorosa revelación del hermano de Lady Di sobre la muerte de la princesa

Charles Spencer y su mujer, Karen Spencer. El hermano de Lady Di reveló el dolor que aún atraviesa por la muerte de Diana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 15:25

Charles Spencer, el hermano menor de la fallecida Lady Di, reveló detalles de su propio sufrimiento marcado por la muerte de la princesa durante una entrevista concedida a Radio 4 de la BBC. "Siempre me sorprende lo difícil que me resulta atravesar los 31 de agosto de cada año. Me preparo mentalmente pero de todas maneras me vengo abajo. Es un momento muy conmovedor", dijo el hombre de 55 años que es tío de los príncipes William y Harry.

Dedicado a la Historia como trabajo, Charles vive junto con su esposa y sus hijos en la antigua mansión de su infancia, Althorp House, ubicada en Northamptonshire, Inglaterra. Allí mismo, se encuentra la tumba donde descansan los restos de Diana, un lugar que visita con regularidad y tristeza. De hecho, en la entrevista reveló que suele remar hasta la isla donde está enterrada la princesa para compartir tiempo con ella.

Respecto de lo que significó la muerte de Diana, confesó que "es muy extraño perder a alguien tan cercano. En todas las familias hay huecos que no se pueden llenar". Además, agregó que "la pérdida fue sentida por todos de una manera tan intensa y personal que provocó una gran manifestación pública".

Charles Spencer camina detrás del cortejo fúnebre de su hermana. De un lado, avanzan el príncipe Harry y su padre Charles mientras que del otro el príncipe William mira hacia abajo acompañado de su abuelo el duque de Edimburgo Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La entrevista se convirtió en una gran confesión mediática después de contar que le resultó muy duro aceptar la fama que adquirió su hermana al casarse con el príncipe Charles: "Recuerdo cuando se comprometió y me di cuenta de que esa chica con la que yo había crecido ahora era mundialmente famosa".

Al parecer, el sentimiento de Charles respecto de la nueva vida de Diana siempre fue de sufrimiento: "Mi primera reacción a nivel extremo en cuanto a su fama mundial fue experimentar dolor al escuchar noticias sobre ella. Pensé que si le pasaba algo, ella siempre sería la protagonista de las noticias", concluyó con otra confesión interpretada como un continuo presentimiento.