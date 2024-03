Escuchar

La muerte de Diana Spencer, más conocida como Lady Di, causó conmoción en el mundo entero. Desde aquel 31 de agosto de 1997, la princesa de Gales se convirtió en un auténtico mito de la cultura británica y en un personaje popular, sobre todo por su compromiso con los más vulnerables. Debido a esto es que cada noticia que la involucra genera todo tipo de repercusión.

Lady Di es una de las personas más influyentes del mundo (@showmundialshow)

En las últimas horas, su hermano Charles Spencer compartió una imagen inédita a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 196.000 seguidores. “Mi madre, Diana y yo, en c. 1967. Yo tendría 3, y Diana 5 o 6. Me encanta lo feliz que se ve cada uno de nosotros. En esta etapa de mi vida, mi madre me apodó Buzz - porque me veía energía infinita, como la de una abeja bastante feliz”, escribió en la descripción de la fotografía en blanco y negro en la que se lo ve sonriente sentado sobre una hamaca. Su hermana está a su lado y, su madre, parada atrás.

La foto inédita que compartió Charles Spencer con su madre y hermana (Foto: Instagram/@charles.earl.spencer)

Además de los miles de “Me gusta”, el conde recibió cientos de comentarios de los seguidores de la madre de los príncipes Guillermo y Harry. “Hermosa foto, te extrañamos, Diana”; “La princesa Carlota es la viva imagen de Lady Diana. El recuerdo de tu maravillosa hermana perdura”; “Recuerdos tan preciosos que estas fotos deben traer de vuelta. Gracias por compartir”; “Gracias por compartir este momento especial en tu vida”, fueron solo algunos.

La imagen de 1966 que compartió Charles Spencer

No es la primera vez que Charles comparte una fotografía retro de su hermana. En mayo de 2022, el periodista británico realizó una publicación de su infancia y sorprendió con un detalle de la exesposa del rey Carlos III. Se trató de una foto que parecía ser recortada de un diario, donde estaban sus padres y sus hermanas, incluida Diana, que se encontraba sentada dentro de un auto de juguete.

Charlotte y su parecido de cuando Diana era pequeña (Crédito: Vanity Fair)

Rápidamente, el posteo recibió miles de likes y cientos de mensajes, ya que los seguidores se percataron de un detalle: encontraron un gran parecido entre Diana y Charlotte, la única hija mujer de los duques de Cambridge, Kate y William.

La dolorosa confesión de Charles Spencer sobre la muerte de Lady Di

En diálogo con la Radio 4 de la BBC, el hermano menor de la fallecida princesa de Gales reveló lo difícil que le resulta atravesar cada 31 de agosto, fecha en la que Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en París. “Siempre me sorprende lo difícil que me resulta atravesar los 31 de agosto de cada año. Me preparo mentalmente, pero de todas maneras me vengo abajo. Es un momento muy conmovedor”, expresó.

Carlos, con sus hijos William y Harry, escoltados del otro lado por Felipe, esposo de Isabel II Getty Images - HOLA

Respecto de lo que significó la muerte de Diana, confesó que “es muy extraño perder a alguien tan cercano”. “En todas las familias hay huecos que no se pueden llenar”, aseveró y agregó que “la pérdida fue sentida por todos de una manera tan intensa y personal que provocó una gran manifestación pública”.

Pero la entrevista dio un giro inesperado cuando contó cómo se adaptó a la fama que adquirió su hermana al casarse con el príncipe Charles: “Recuerdo cuando se comprometió y me di cuenta de que esa chica con la que yo había crecido ahora era mundialmente famosa”.

Y concluyó: “Mi primera reacción a nivel extremo en cuanto a su fama mundial fue experimentar dolor al escuchar noticias sobre ella. Pensé que si le pasaba algo, ella siempre sería la protagonista de las noticias”.