La primera vez que el conde Charles Spencer (59) habló del abuso que sufrió de chico fue durante una sesión de terapia, hace ya diecisiete años. El hermano menor de Lady Di guardó silencio hasta su vida adulta sobre el horror que vivió a los 11 años cuando estaba pupilo en una prestigiosa institución inglesa en Northampton, y luego de esa conversación con su psicólogo no volvió a tocar aquel tema que ahora, finalmente, sale a la luz. Este 14 de marzo, Spencer publica su octavo libro, Very Private School (“Una escuela muy privada”), donde cuenta lo dura que fue su niñez en el internado, así como otras experiencias traumáticas de esa etapa de su vida. Durante una entrevista que dio con motivo del lanzamiento de sus memorias, el escritor e historiador relató cómo fue abusado sexualmente por una mujer adulta mientras estaba en el colegio Maidwell Hall. “Ella escogía a un niño cada trimestre para compartir su cama y lo usaba para tener relaciones sexuales. Su control sobre los chicos hipnotizados era total, porque estábamos hambrientos de calor femenino y desesperados por atención y cariño”, reveló el hermano de Diana de Gales, y agregó que este hecho traumático los marcó a él y a sus compañeros: “Muchos de nosotros salimos de Maidwell con demonios cosidos en las costuras de nuestra almas”.

La portada del libro que el hermano menor de Lady Di publica este 14 de marzo.

"Fue un proceso de cinco años, pero hoy finalmente puedo ver las memorias de mi infancia, A Very Private School, publicadas en el Reino Unido", escribió Charles junto a esta foto en su cuenta de Instagram.

En su nuevo libro, Charles describe a esa mujer como una “pedófila voraz”. “Una noche, mientras nos besábamos, ella metió la mano debajo de mi ropa de cama y pasó sus dedos trazando círculos por mi estómago hasta posarse en lo poco que un niño de 11 años puede reunir. La primera vez que me tocó allí, puso mi mano sobre sus pechos y pude sentir los latidos de su corazón. Después, tiró con fuerza de mi brazo y empujó mi mano hacia abajo, debajo de su ropa interior. No tenía idea de lo que debía hacer. Finalmente, me tomó de la muñeca y movió mi mano para su placer”.

Charles en plena grabación del audiolibro de sus memorias. "Era algo que temía un poco. Pero al final de los tres días de grabación me sentí muy aliviado al darme cuenta de que no habría cambiado ni una sola palabra de mi libro".

A estas terribles y traumáticas experiencias también se sumaron los continuos golpes que recibía por parte director del internado, John Porch. “Éramos como corderos llevados al matadero… Se trataba de atemorizar lo más posible a los chicos. Todo el proceso de castigo era ritualista y bárbaro”. El hermano de Diana recibió palizas hasta el punto de hacerlo sangrar y asegura que fue testigo de castigos que incluían “lastimar las nalgas con un bastón y seguir adelante como si nada”. “Cuando regresé del colegio para las vacaciones de Navidad, mi casa ya no era mi hogar. Lo había anhelado durante meses y, sin embargo, volver allí era demasiado doloroso (…) No tenía palabras para comunicar mi dolor”.

Con su madre en 1966, en Brancaster Beach, Norfolk.

Junto a Diana y su madre Frances en 1967.

Diana y Charles en 1968. getty Images

"Una fotografía (tomada por mi padre) de hace 50 años, en los jardines de Park House, en Norfolk, que fue mi 'hogar' hasta los 11 años (y todavía lo es, para mí, en muchos sentidos). Mi hermana Sarah está detrás de mí y un amigo de la familia, James, está con las piernas cruzadas".

La respuesta del internado

En un comunicado hecho público tras la publicación del adelanto de A very private school, Maidwell Hall aseguró que es “aleccionador leer sobre las experiencias que Charles Spencer, y algunos de sus compañeros, tuvieron en la escuela, y lamentamos que esa haya sido su experiencia”. “Es difícil leer sobre prácticas que, tristemente, a veces se creían normales y aceptables en aquella época. En la educación actual, casi todas las facetas de la vida escolar evolucionaron significativamente desde los años setenta. En el centro de los cambios está la protección de los niños y la promoción de su bienestar”, afirman en el texto.

El colegio Maidwell Hall ubicado en Northampton, Inglaterra.

“Aunque no hemos recibido directamente ningún reclamo de antiguos alumnos, teniendo en cuenta lo que se ha denunciado, la escuela ha seguido el proceso reglamentario y ha remitido el caso al funcionario designado por la autoridad local. Animamos a cualquiera que tenga experiencias similares a que se ponga en contacto con nosotros o con la policía”, afirmaron desde el Maidwell Hall.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Getty Images