Chino Darín y Úrsula Corberó. Cumplen cinco años de amor en Madrid. Imágenes exclusivas

Son una de las parejas más atractivas y juntos han sabido formar un tándem perfecto, que compagina trabajo y amor durante cinco años. Ursula Corberó (31) y Chino Darín (32) son pura química y estas románticas imágenes, tomadas por las calles de Madrid –donde viven juntos–, son una buena prueba de ello.

Fue en febrero de 2016 cuando salían a la luz las fotografías –publicadas en las páginas de nuestra revista– que confirmaban que la actriz y el hijo de Ricardo Darín habían comenzado una relación. Desde entonces, con una agenda “a dos orillas” entre Madrid y Buenos Aires, los actores aprendieron a sortear los desafíos de la distancia y se plantaron frente al mundo con un noviazgo que se ha ido consolidando día a día. “Feliz cumpleaños, mi amor. El más aventurero, guapo y dormilón. Te amo”, fueron las cariñosas palabras que escribió Úrsula en el último cumpleaños de su novio, celebrado el 14 de enero en su piso madrileño.

Instalados en su departamento de Madrid, Chino y Úrsula terminan de definir sus proyectos 2021. Mientras él se prepara para producir una nueva película; ella continua promocionando la quinta temporada de "La casa de papel". También la espera el estreno de su última película, "Snake Eyes: el origen" Studio 24

Chino y Úrsula son pura química y estas románticas imágenes, tomadas por las calles de Madrid, son una buena prueba de ello. Studio 24

La pareja blanqueó su romance en 2016 y desde entonces forjó una relación sólida que desafió el éxito y las distancias. Studio 24

La actriz vuelve a marcar tendencia con su suéter de Uniqlo con la estampa del gato Silvestre. La prenda, que cuesta 590 euros, ya está agotada.

La actriz se encuentra en un momento inmejorable, ya que gracias a su papel de Tokio, en La casa de papel, se convirtió en una estrella internacional con una gran proyección. Este año, además de estrenar una nueva temporada de la serie, también está previsto que llegue a la gran pantalla su primer proyecto en Hollywood, el spin off de G.I. Joe, titulado Snake Eyes: el origen.

EL PRINCIPIO DE TODO

“Llegué a España pensando: ‘Son sólo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Después surgió esto con Úrsula y todo cambió para mí”, confesó él hace unos años en una entrevista con ¡HOLA! al recordar su desembarco en la capital española a fines de 2015. Por ese entonces, él se preparaba para trabajar junto a Penélope Cruz en la película La reina de España, de Fernando Trueba, al tiempo que se sumaba a las grabaciones de la serie La embajada.

Los actores se conocieron en 2016 mientras grababan la serie española "La embajada".

"Ya sé que está mal que yo lo diga… pero Chino es perfecto"

Y entonces Cupido se interpuso. Úrsula Corberó, quien en ese momento acababa de separarse de Andrés Velencoso (42), era su pareja en la serie. Muy rápido, la ficción dio paso a la realidad. “Con Úrsula nos entendemos con una mirada. Es lo que pasa cuando te empezás a conocer cada vez más y te llevás bien. Me encanta la energía que tiene, sobre todo para afrontar malos momentos… Tiene un fuego interno, una chispa que puede con todo. Le levanta el ánimo a cualquiera y ese es uno de sus aspectos más deslumbrantes. Y luego está su versatilidad como actriz y su profesionalidad. Es una mujer maravillosa”, reveló el Chino en la única entrevista que dio junto a su novia desde que hicieron pública su relación. Úrsula no se quedó atrás: “Es encantador, un amor. Entre nosotros, más que feeling, hay entendimiento, comunicación. Nos sobran las palabras, tenemos mucha complicidad. Ya sé que está mal que yo lo diga… pero Chino es perfecto”, le dijo a la revista Woman.

FAMILIA Y MILLAS DE VUELO

Cuando ella viene de visita a Argentina en invierno, suelen esquiar en Bariloche en familia.

Desde que se conocieron viven su amor entre España y Argentina. Así como comparten un piso en Madrid Úrsula arma las valijas en un minuto y acompaña a su novio a Buenos Aires varias veces al año. Completamente integrada a la familia Darín, suele sumarse a las vacaciones invernales en Bariloche (todos son fans del esquí) y a las salidas a comer por Palermo que organizan sus “suegros”, Ricardo Darín y Florencia Bas. Y durante 2020 pasaron gran parte de la cuarentena en la casa de los Darín en Buenos Aires. “Úrsula es fantástica, es demasiado simpática y tiene una luz especial. Es divina”, dijo Ricardo en una ocasión.

Reina de la alfombra roja, Úrsula dejó su huella en la 66a edición del Festival de San Sebastián, enfundada en un vestido realizado en cuero y encaje de Loewe. En aquella ocasión, la actriz y su novio acompañaron a Ricardo Darín en la presentación de "El amor menos pensado". Cover

Chino y Úrsula, sorprendidos por los paparazzi durante un viaje a Miami donde celebraron su primer aniversario.

En junio de 2019 ¡HOLA! los sorprendió durante sus vacaciones en Capri. Úrsula, quien había viajado al Mediterráneo para cumplir con sus compromisos laborales como embajadora internacional de Bvlgari, disfrutó con su novio y amigos de un día en altamar. Grosby

Con más de veinte millones de seguidores en sus redes sociales, ella recorre el mundo como estrella de la popular serie española La casa de papel y brilla en su rol de embajadora de Bvlgari. Chino, por su parte, ya tuvo participación en las películas Él ángel, de Luis Ortega, en La reina de España y en La odisea de los giles, en la que debutó también como productor junto a su padre.

Militantes del bajo perfil, hoy Chino y Úrsula escriben cada capítulo de su historia de amor a puertas cerradas: posan juntos en alguna red carpet y esquivan con elegancia las preguntas vinculadas a su intimidad.

Corberó junto a los Darín en las playas de Punta del Este. Tadeo Jones

A mediados de septiembre de 2016, meses después de hacer oficial su amor, la pareja se mostró por primera vez en Buenos Aires: juntos recorrieron el Jardín Japonés. Matias Salgado

Ella reconoce que convive con “un príncipe que me da todos los gustos”, y él no duda en devolverle los elogios: “Voy donde me lleve mi carrera o donde me lleve el amor; donde la familia me necesita y los amigos me requieren. Hoy siento que estoy viviendo una etapa medio nómade en ese sentido. Toda mi vida viví en Buenos Aires y llevo un tiempo instalado en Madrid, pero tampoco me veo viviendo allá. Voy donde el destino me pueda traer y llevar”, le dijo a ¡HOLA! hace un tiempo. Y su amor, claro está en las imágenes de esta nota, prefieren vivirlo cuando nadie los ve.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Studio 24

LA NACION