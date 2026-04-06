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Úrsula Corberó compartió la intimidad de su día a día con su bebé y el Chino Darín: “Tanto amor no me cabe”

La actriz dio detalles de las semanas más tiernas junto a Dante y abrió su corazón mediante un álbum de fotos en su perfil de Instagram; la respuesta de Ricardo Darín

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Úrsula Corberó posteó una carrusel de fotos que resumen sus últimos días con la intimidad de la maternidad
Úrsula Corberó posteó una carrusel de fotos que resumen sus últimos días con la intimidad de la maternidad(Fuente: Instagram/@ursulolita)

Úrsula Corberó se convirtió en protagonista en Instagram luego de compartir entre sus seguidores un carrusel de imágenes que resumieron sus últimos días en su rol de madre. Además, añadió parte de la intimidad que comparte con el Chino Darín y dejó una tierna definición de su estado anímico.

El 9 de febrero la vida de los actores cambió para siempre con el nacimiento de Dante. Desde ese entonces inició una etapa para ambos de la que van aprendiendo sobre la marcha. Además de sus experiencias fuera de las redes, a menudo deciden hacer parte a sus fans de la paternidad y maternidad que los envuelve.

El posteo tierno de Úrsula Corberó y la respuesta de Ricardo Darín
El posteo tierno de Úrsula Corberó y la respuesta de Ricardo Darín(Fuente: Instagram/@ursulolita)

A pocos días de haber nacido Dante, Corberó mostró la cara del bebé al subir una foto a las historias de Instagram, en la que el niño dormía sobre el pecho de Darín. Ahora dio otro paso y enseñó en más de diez imágenes lo que vive en su día a día. “Tanto amor no me cabe”, tituló el álbum y Ricardo Darín, padre del Chino, respondió: “Mis amores”.

El álbum completo que Úrsula Corberó compartió con Dante y el Chino Darín

La tierna foto que tomó Corberó del Chino Darín con Dante
La tierna foto que tomó Corberó del Chino Darín con Dante(Fuente: Instagram- @ursololita)
La tierna imagen de Dante Darín Corberó mientras duerme
La tierna imagen de Dante Darín Corberó mientras duerme(Fuente: Instagram/@ursulolita)
Úrsula atraviesa sus días más felices en esta nueva etapa de madre
Úrsula atraviesa sus días más felices en esta nueva etapa de madre(Fuente: Instagram/@ursulolita)
La mano de Dante Darín Corberó
La mano de Dante Darín Corberó(Fuente: Instagram/@ursulolita)
La vida de Corberó y Darín cambió el 9 de febrero con el nacimiento de Dante
La vida de Corberó y Darín cambió el 9 de febrero con el nacimiento de Dante(Fuente: Instagram/@ursulolita)
Dante nació en España el 9 d efebrero y ahora revolucionó la vida de sus padres trayendo amor
Dante nació en España el 9 d efebrero y ahora revolucionó la vida de sus padres trayendo amor(Fuente: Instagram/@ursulolita)
Dante Darín Coberó mientras da un paseo
Dante Darín Coberó mientras da un paseo(Fuente: Instagram/@ursulolita)
Dante mientras duerme en la cama de sus padres
Dante mientras duerme en la cama de sus padres(Fuente: Instagram/@ursulolita)
Dante mientras duerme en la cama de sus padres
Dante mientras duerme en la cama de sus padres(Fuente: Instagram/@ursulolita)
La llegada de Dante cambió la vida de toda la familia Darín y Corberó
La llegada de Dante cambió la vida de toda la familia Darín y Corberó(Fuente: Instagram/@ursulolita)
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