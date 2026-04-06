Úrsula Corberó compartió la intimidad de su día a día con su bebé y el Chino Darín: “Tanto amor no me cabe”
La actriz dio detalles de las semanas más tiernas junto a Dante y abrió su corazón mediante un álbum de fotos en su perfil de Instagram; la respuesta de Ricardo Darín
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Úrsula Corberó se convirtió en protagonista en Instagram luego de compartir entre sus seguidores un carrusel de imágenes que resumieron sus últimos días en su rol de madre. Además, añadió parte de la intimidad que comparte con el Chino Darín y dejó una tierna definición de su estado anímico.
El 9 de febrero la vida de los actores cambió para siempre con el nacimiento de Dante. Desde ese entonces inició una etapa para ambos de la que van aprendiendo sobre la marcha. Además de sus experiencias fuera de las redes, a menudo deciden hacer parte a sus fans de la paternidad y maternidad que los envuelve.
A pocos días de haber nacido Dante, Corberó mostró la cara del bebé al subir una foto a las historias de Instagram, en la que el niño dormía sobre el pecho de Darín. Ahora dio otro paso y enseñó en más de diez imágenes lo que vive en su día a día. “Tanto amor no me cabe”, tituló el álbum y Ricardo Darín, padre del Chino, respondió: “Mis amores”.
El álbum completo que Úrsula Corberó compartió con Dante y el Chino Darín
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