Cine documental. Un festival en versión virtual

Sebastián Ríos 28 de agosto de 2020

Más de 230 películas provenientes de 46 países, y divididas en diez competencias con diez focos temáticos, integran la 8va edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (Fidba), que debido al contexto de cuarentena se desarrolla de manera online, y que hoy y mañana tiene sus dos últimas jornadas.

En su edición 2020, el festival contará con una cuidada selección de películas pertenecientes al género de la no ficción, obras que renuevan las posibilidades expresivas del cine, tensionan los discursos hegemónicos, generan resistencia a la comodidad y promueven el pensamiento crítico.

"Queremos recuperar algo del 'frenesí de festival', no perder la sensación incomparable que sentimos cuando vamos de una sala a la otra. Queremos darle y aprovechar el tiempo que cada film tiene, como si fuéramos de una función a la otra, de una sala a la otra. Por eso creamos un sistema de visualización con un lapso de tiempo y no indeterminado. Para que no sea un festival pasivo. Buscamos que el espectador interactúe con el festival. Que busque, que planee lo que quiere ver", comentó Mario Durrieu, director artístico de Fidba.

El festival es organizado por la Fundación de Altos Estudios en Cine Documental, y producido por 996Films, y cuenta con el apoyo del Incaa, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, y el Programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

"Además de mantener nuestras secciones con un alto nivel cinematográfico, también nos planteamos el cambio de pantalla para este espectador que puede pausar la visualización y buscamos opciones que puedan dialogar con este momento que estamos viviendo -agregó Durrieu-. Tuvimos muy en cuenta que la pantalla no es un pantalla de cine y dirigimos el mensaje al cinéfilo, como siempre, pero también al que puede participar de un festival como este por primera vez".

"Aunque se pierden las salas, se gana el cien por ciento del país porque -de esta manera- se llega a lugares que nunca hubiéramos podido llegar de manera física. Tenemos un festival pensado en calidad cinematográfica, pero adaptado a estos tiempos de pantalla", concluyó.

Fidba puede verse a través de su web www.fidba.com.ar