Uno es gratis. tres espectáculos teatrales de Navidad para disfrutar en familia

Empezó diciembre, los negocios y las casas ya empezaron con sus decoraciones y el espíritu navideño cada año se respira más fuerte en la ciudad de Buenos Aires.

Este fin de año habrá tres shows con música navideña, en diferentes fechas, para disfrutar en familia porque están pensados y dirigidos a todas las edades.

Un recorrido por las películas navideñas

Navidad en las Películas MELINA ERCOLI

Todos los años el mes de diciembre comienza con el show musical Navidad en las películas para dar comienzo a la época festiva. Un espectáculo pensado para compartir en familia donde la experiencia escénica despierta la nostalgia, la alegría y el espíritu navideño de cada uno de los espectadores conectando generaciones a través de la música.

La propuesta teatral fusiona música, danza y actuación para rendir homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine navideño que han marcado la vida de muchas generaciones. Algunas de ellas como Mi pobre angelito, El Grinch y El Expreso Polar, entre otras. Este año suben la apuesta con la incorporación de Un Cuento de Navidad de Charles Dickens.

El show presenta arreglos musicales originales, una estética cinematográfica deslumbrante, una banda con más de 40 músicos en en escena, elenco de bailarines, coro de niños y adultos bajo la dirección de Joel Villagra y Florencia Battista.

Entre los solistas se destaca este año la participación de Raul Lavié, Iván Papetti (finalista de La Voz Argentina 2022), Juana Silva y Emma García Torrecilla (ambas intérpretes de Chinchilla en Derechos torcidos). También estarán presentes, como todos los años y esperados por el público, Papá Noel y el Grinch.

Más información: funciones el 6 y 7 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Entradas a la venta por www.tuentrada.com

Navidad de la mano de Flavio Mendoza

El show de navidad de Flavio Mendoza

A partir del 10 de diciembre y solo por 12 días Flavio Mendoza presentará su nuevo espectáculo navideño creado y dirigido por él. Se llama Una mágica Navidad y promete ser un show lleno de música, acrobacias, luces, efectos especiales y con Papá Noel en vivo.

Este año la protagonista será Albana Fuentes quien interpretó a Ariel en el exitoso musical teatral de La Sirenita, ella será quien combinará interpretación, canto y danza. Papá Noel será interpretado por el actor y cantante Patricio Arellano

La propuesta de Una mágica Navidad está dirigida a toda la familia para disfrutar de las acrobacias que caracterizan el circo de Flavio Mendoza, pero esta vez no dentro de una carpa sino dentro de un teatro como parte de un show con música y que invita a que grandes y chicos celebren los valores de la familia, reciban un mensaje de ilusión y vivan la magia de la Navidad.

Más información: funciones del 10 al 28 de diciembre en el Teatro Ópera ON. https://www.ticketek.com.ar/

Show gratuito en la Avenida 9 de Julio

Atención al semáforo en rojo

Desde hace siete años que se eligió al Obelisco como un sitio seguro y emblemático para llevar a cabo el show gratuito en Av. Corrientes y 9 de Julio. Del 15 al 19 de diciembre en el horario de 19.30 a 21 si vas con el auto o caminando podrás disfrutar del elenco navideño de ¿Y por qué no? en cada semáforo en rojo del cruce. Cada noche durante una semana el grupo de bailarines llenará de baile, sonrisas y energía navideña el obelisco.

La convocatoria se abrió hace tres meses, se postularon más de 500 artistas y solo 32 personas quedaron seleccionadas y practican desde entonces, muchos de ellos eran peatones o estaban en sus vehículos y al llegar al semáforo decidieron que al año siguiente también formarían parte.

“No esperamos nada a cambio, no esperamos plata, somos independientes, lo quiero seguir haciendo desde el lado del amor porque la gente siempre se da cuenta si lo haces con un canje de algo pierde sentido porque el amor no tiene canje, el amor es amor. Lo hacemos a pulmón”, asegura su directora Edith.

Los bailarines entregaran tarjetas de “Felices fiesta” y entre todos ellos donaron productos para armar canastas navideñas y sortearan dos por día desde sus redes sociales.

Más información: @showyporqueno.