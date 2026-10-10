Saltar al contenido principal
LA NACION

Cita del día, Napoleón: “En toda batalla hay un momento en el que la menor maniobra es decisiva y da la superioridad, así como una sola gota de agua hace desbordar un vaso”

La cita figura en el libro “Máximas y pensamientos de guerra”; a qué se refería el emperador francés con ella

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Napoleón: “Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas”
Cita del día, Napoleón: “En toda batalla hay un momento en el que la menor maniobra es decisiva y da la superioridad, así como una sola gota de agua hace desbordar un vaso”Museo Napoleónico de Roma

En la historia militar de Occidente, pocos estrategas han sabido leer el pulso de un enfrentamiento como Napoleón Bonaparte. A lo largo de sus intensas campañas europeas, el emperador francés convirtió la lectura del tiempo y el espacio en una verdadera ciencia táctica. De esa experiencia surge una de sus reflexiones más certeras sobre la dinámica del conflicto: “En toda batalla hay un momento en el que la menor maniobra es decisiva y da la superioridad, así como una sola gota de agua hace desbordar un vaso”.

El origen del pensamiento

La cita figura registrada en las recopilaciones de Máximas y pensamientos de guerra atribuida al militar y dictada durante sus años de exilio final en la remota isla de Santa Elena. Allí, junto a colaboradores cercanos como Emmanuel de Las Cases y el general Gaspard Gourgaud, Bonaparte dedicó sus últimos días a repasar minuciosamente sus triunfos y derrotas, destilando lecciones de estrategia que luego nutrirían a generaciones de historiadores y teóricos militares.

Cita del día, Napoleón: “En toda batalla hay un momento en el que la menor maniobra es decisiva y da la superioridad, así como una sola gota de agua hace desbordar un vaso” (Getty Images)
Cita del día, Napoleón: “En toda batalla hay un momento en el que la menor maniobra es decisiva y da la superioridad, así como una sola gota de agua hace desbordar un vaso” (Getty Images)

¿A qué se refiere el emperador?

El axioma napoleónico aborda el concepto crucial del punto de inflexión o tipping point. Para Napoleón, una batalla no se ganaba únicamente por la superioridad numérica o la fuerza bruta, sino por la capacidad de identificar el instante preciso en el que el enemigo flaqueaba o la tensión del combate alcanzaba su punto crítico.

En ese estado de equilibrio frágil, el movimiento más insignificante —el despliegue oportuno de una reserva, la carga de la caballería o un ajuste de artillería— podía desencadenar el colapso definitivo del rival. La metáfora de la gota de agua ilustra la teoría del caos aplicada a la milicia: pequeños insumos tácticos en el momento exacto generan impactos devastadores e irreversibles.

Esta filosofía, plasmada en gestas históricas como la Batalla de Austerlitz (1805) o Marengo (1800), trasciende hoy lo militar y se proyecta como una enseñanza clásica sobre la toma de decisiones bajo presión extrema.

LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Buscan voluntarios para vivir gratis en Trevelin a cambio de trabajar en una granja, cuidar un niño y alojarse en una casa de tierra
    1

    Buscan voluntarios para vivir gratis en Trevelin a cambio de trabajar en una granja, cuidar un niño y alojarse en una casa de tierra

  2. Tateh Lehbib Breica, refugiado de 36 años: construyó una casa para su abuela con botellas y ayudó a 50 personas
    2

    Tateh Lehbib Breica, refugiado de 36 años: construyó una casa para su abuela con botellas y su experimento ayudó a 50 personas

  3. Todos los invitados a Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta
    3

    En fotos. Todos los invitados a Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta

  4. Sun Tzu, filósofo chino: “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”
    4

    Cita del día, de Sun Tzu, filósofo chino: “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”