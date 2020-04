Clases virtuales: la sorpresa de un docente cuando descubrió a un alumno dormido

"La verdad es que he tenido alumnos que se me habían dormido en clase, pero en la cama nunca", dijo el docente Crédito: Captura

Con los colegios cerrados por tiempo indeterminado a causa de la pandemia de coronavirus , las clases presenciales fueron reemplazadas en la Argentina por aulas virtuales.

Por este motivo, tanto los profesores como los alumnos tuvieron que modificar hábitos cotidianos y ahora se vieron obligados a utilizar aplicaciones como Zoom para continuar brindando sus programas educativos.

Pero estas nuevas dinámicas no impiden que se repitan viejos vicios, como lo atestiguó un profesor que descubrió que uno de sus alumnos dormía en su cama plácidamente en lugar de atender y prestar atención a sus indicaciones.

La escena fue grabada y se viralizó en las redes sociales. El docente no ocultó su sorpresa y dijo: "La verdad es que no me había pasado nunca, se me duermen en clase pero en la cama nunca", mencionó en las imágenes difundidas por AS .

Varios usuarios en las redes sociales se sintieron identificados con la situación. "Estamos en este aislamiento y la mayoría tenemos problemas con el sueño", comentó uno de los estudiantes. "Yo por eso me aseguro de apagar la cámara", añadió otro.