Claudio Zin le respondió a Santiago Cafiero: "Debería ser más humilde"

"Dadas las circunstancias graves de lo que está pasando en el mundo sería respetuoso no decir estupideces", criticó Zin

El doctor Claudio Zin volvió a criticar con dureza a Santiago Cafiero por sus declaraciones , quien había especulado con "lo que hubiese sido esta pandemia [de coronavirus] con Mauricio Macri gobernando, una catástrofe ".

"Dadas las circunstancias graves de lo que está pasando en el mundo sería respetuoso no decir estupideces", arremetió Zin esta mañana durante el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann (Rivadavia).

"Nosotros fuimos muy críticos de la salud pública en el gobierno de Mauricio Macri , que fue un desastre y lo hemos dicho muchas veces", sostuvo el médico italoargentino, y agregó: "Nos hemos peleado con Marcos Peña porque nunca le importó la salud pública".

"Ahora bien, ¿por qué ahora no es un desastre? No entiendo. ¿Cuál es el éxito de este Gobierno? Si estamos encerrados desde hace 29 semanas", consideró, y pidió comparar la extensión de las cuarentenas entre Argentina y Suecia.

"Acá lo importante, señor Cafiero, es que usted compare si la cuarentena prolongada Argentina es eficiente como la cuarentena no prolongada que tuvo Suecia. Compare cuarentenas, no poblaciones, y ahí veremos", desafió.

"Y si me quieren tirar los muertos por la cabeza, en los geriátricos de la ciudad de Buenos Aires muere el 15 % de los que enferman, cuando la media mundial es 6 %. Muere el 2.2 % de la población general de los testeados de la ciudad y en los geriátricos el 15 %. Algo no hicimos bien. ¿O siempre se muere el 15 % de la gente que está en los geriátricos? La respuesta es no", dijo, y cerró: "Deberían ser un poco más modestos y humildes, y evaluar las cosas desde el contexto general".