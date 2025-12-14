San Juan de la Cruz: cómo es su historia y qué oración rezarle

El Día de San Juan de la Cruz se celebra cada 14 de diciembre por la Iglesia Católica, en honor a una de las figuras más representativas del cristiano, referente de la literatura en español. Es recordado por su devoción de fe y su obra poética, que inspiró a la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Es considerado como Doctor de la Iglesia, título conferido por su profunda contribución a la teología y a la espiritualidad cristiana.

San Juan de la Cruz es el patrono de los poetas en la lengua hispana, los místicos, los contemplativos y de la ciudad de La Carolina en Jaén, España.

San Juan de la Cruz se celebra cada 14 de diciembre ACI Prensa

La historia de San Juan de la Cruz

Juan de Yepes Álvarez nació el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, provincia de Ávila, España. Desde temprana edad, sufrió diferentes carencias junto a su familia. Tras ser desheredado por su padre, sintió interés por la vida espiritual, por lo que se acercó a la Iglesia. Se formó en colegios de instrucción cristiana y posteriormente con los jesuitas, donde adquirió una mirada humanística acerca del mundo.

A sus 21 años ingresó en la Orden de los Carmelitas, donde fue nombrado fray Juan de San Matías. Allí adoptó una rutina de vida austera, que lo llevó a colaborar con Santa Teresa de Jesús en la reforma de la Orden. Durante estos años, impulsaron el retorno a la observancia original de la regla carmelita, modificando su denominación a la Orden de los Carmelitas Descalzos.

Sin embargo, en 1577 fue apresado por sus opositores, por lo que pasó meses en cautiverio en un convento de Toledo. Esta difícil experiencia se convirtió en su fuente de inspiración para escribir diferentes obras. Algunas de estas fueron el Cántico espiritual, un poema en el que expresa su oda a Dios.

Una oración para rezarle a San Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz falleció el 14 de diciembre de 1591 en Ubeda, España. Su legado destaca por su obra literaria, devoción por la fe y vida austera. Su trabajo resulta fundamental para la teología, inspirando así a nuevas generaciones de ilustrados y poetas.

Oración a San Juan de la Cruz

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a San Juan de la Cruz:

Vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado. ¡Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado! A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuisteis siempre paciente, resignado y gozoso, a ti me encomiendo para que me enseñéis a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo cansado y desalentado me quedo..., me abato..., y caigo. Ten compasión de mí, y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, para ser vuestro compañero en la patria del Paraíso.