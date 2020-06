"Le puedo mencionar a mucha gente rica que murió y mucha gente rica que la pasó muy mal en Europa", replicó el médico Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 11:28

El doctor Claudio Zin criticó esta mañana al jefe de Gabinete Santiago Cafiero por decir que "el coronavirus es clasista a la hora de contar los muertos".

"Santiago Cafiero hace una lectura pueril de la situación. Debería hablar de otras cosas porque desde el punta de vista médico esto es muy serio como para que políticos que seguramente tiene gran expertise en gestión pública, hagan este tipo de comentarios", arremetió esta mañana el exministro de Salud bonaerense durante el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia.

"Estamos dispuestos a escuchar y a revisar si hubo alguna arbitrariedad en el marco de la pandemia. Entendemos el reclamo, pero queremos que se sepa que el coronavirus es democrático para expandirse pero profundamente clasista cuando hay que contar las muertes", había dicho Cafiero en diálogo con radio Mitre, refiriéndose a las protestas contra la cuarentena del fin de semana .

"¿Qué significa que es clasista a la hora de elegir los muertos? ¿De qué está hablando?", preguntó el médico, y Feinmann, quién minutos antes había dicho que el discurso del jefe de Gabinete parecía "bajado de la Sierra Maestra", le contestó: "Que elige matar a los pobres y no a los ricos".

"Eso no es cierto", replicó Zin. "Le puedo mencionar a mucha gente rica que murió y mucha gente rica que la pasó muy mal en Europa", afirmó. "En Italia no mató a los pobres, mató a la gente más grande y más vulnerable".

"Decir esto es ponerle poco empeño a entender la situación. Es ponerle un moño para decir algo desde el punto de vista político sin tener en cuenta de que se trata de un proceso biológico, no de un proceso político", argumentó el médico, y cerró: "Puede haber un problema ideológico personal, pero que no lo aplique a esto porque no tiene sentido, no vale la pena", finalizó.