Comer sano: cuatro ensaladas sabrosas para disfrutar en primavera

De a poco, y más allá de algunas noches frescas que resisten con valentía, la primavera se instala en Buenos Aires con sus días más soleados y las temperaturas que sobrepasan los 20°C. Los guisos, las sopas y los platos más calóricos van así dejando lugar a menús más ligeros, una categoría donde las ensaladas cotizan alto. Es que en los últimos años, forzada por la búsqueda de una alimentación más saludable y consciente, la prototípica ensalada argentina (esa ortodoxa combinación de lechuga, tomate, cebolla, a lo sumo zanahoria y papa) fue reemplazada por infinitas opciones, aprovechando productos de estación, semillas, proteínas y aderezos caseros. De de ser apenas el adorno obligado de alguna carne principal, la ensalada hoy se convirtió en un plato único y contundente, almuerzo de muchos que le festejan su diversidad de color y sabor. Desde la tradición a la creatividad, aquí van cuatro ensaladas para disfrutar en estos días de primavera.

Ensalada Del monte en Santa Inés

Escondido entre las callecitas algo laberínticas de Paternal, Santa Inés es uno de esos lugares que, cuando se los conoce, se los ama. Por delante, parece una vieja panadería de barrio, con una vidriera acumulando vajilla antigua y variopinta y una vitrina central dedicada a artistas amigos. Detrás se extiende un patio techado y un gran salón preciosos, ambos en la espera de volver a recibir a sus comensales. Mientras tanto, Santa Inés se reinventó en pandemia con platos congelados (la línea de pastas con rellenos a la parrilla tienen legiones de fanáticos) y con almuerzos frescos y caprichosos que cambian todas las semanas.

"A partir de la primavera siempre hacemos dos ensaladas en nuestra propuesta. Las recetas surgen de dos puntos claves: algo que yo tenga muchísimas ganas de comer; y sobre todo de algo que quiero dar de comer y que la gente pruebe", cuenta Jazmín Marturet, la cabeza y brazos detrás del lugar. Esta semana, por ejemplo, una de esas ensaladas es la Del Monte: zapallitos fritos, anchoas, espinacas frescas, cherries, huevo pocheado y un aderezo preparado con tomates bien maduros, cebolla, ajo, albahaca, nueces y queso rallado (gratinado junto a los zapallitos). Un muy rico plato que equilibra sabor intenso, frescura y contundencia. Dirección: Ávalos 360. Instagram: www.instagram.com/mnsantaines

Goi Du Du en Green Bamboo

Las ensaladas del sudeste asiático merecen un lugar en el podio a mejores ensaladas del mundo. Platos completos y nutritivos, suelen incluir proteínas, frutos secos, diversos tipos de fideos, hojas súper aromáticas, frutas y la intensidad de os picantes y ácidos acompañados de una pequeña cuota dulce que los balancee. Todo eso se puede ver en la Goi Du Du del restaurante vietnamita Green Bamboo, con una de las veredas más lindas de Palermo. Una ensalada tradicional a base de papaya verde y que así muestra una de las características de esas cocinas: usar las frutas en distintos estados de maduración para lograr efectos distintos en el plato.

En la receta de Green Bamboo el Goi Du Du incluye la papaya y zanahoria, ambas cortadas en juliana bien finita con mandolina, hojas de cilantro, maní tostado, echalote frito, tom kho (un intenso polvo casero de langostinos secos que preparan en el lugar) y una vinagreta preparada en mortero con ajo, ají picante, tomates cherry, azúcar mascabo salsa de pescado y jugo de lima. Todo eso se sirve en un bowl y se corona con langostinos cocinados a la plancha con ajo y ají picante. Un viaje al otro lado del mundo. Dirección: Costa Rica 5802 Instagram: https://www.instagram.com/greenbambooar

Ensalada Mexicana en Casa Endivia

Ejemplo perfecto de la tendencia "del productor a la mesa", Endivia nace como delivery on line de frutas y verduras de campos propios de la empresa, tanto en el Medio Valle rionegrino (de allí vienen las manzanas y las peras, entre otros) y de La Plata, de donde obtienen por ejemplo todas las hojas verdes y los distintos tomates. Con entrega en gran parte de CABA, se pueden pedir bolsones, mix de hojas prelavadas, así como también algunos productos de almacén (aceites, granos, panes) y varios extras interesantes. Pero en paralelo a la compra on line, Endivia suma su propia casa en una de las partes más tranquilas de Villa Crespo, atendida por sus dueños Pablo y Federico. Allí, bajo la modalidad de delivery y take away, ofrecen ensaladas, platos del día, panes de masamadre y deliciosos jugos detox elaborados bajo el método cold press (con presión en frío en lugar de las clásicas jugueras centrífugas).

Las ensaladas -hay cuatro opciones- son todas generosas, con materia prima que llega tres veces por semana directo de la cosecha. Más fresco, imposible. La más pedida es la Mexicana, una contundente combinación de lechugas (verdes y moradas), kale, palta, cherries, queso parmesano, pollo en cubos, gajos de lima, aceite de oliva Zuelo y jugo de limón. Vale la pena seguirlos en redes para enterarse de los pop ups con cocineros amigos que están planificando para las próximas semanas. Dirección: Loyola 1600 Instagram: https://www.instagram.com/somosendivia

Ensalada Thai en Mudrá

Con la reapertura de su rooftop en el Patagonia Flooring Design & Art Center, junto con una de las más trabajadas propuestas de la llamada cocina plant based (es decir, sin ningún tipo de proteína animal), Mudrá es un gran destino para esos mediodías primaverales más cálidos, en un lugar que respete protocolos de sanidad a rajatabla. A tono con las novedades, hace poco más de un mes Mudrá cambió la carta, con diseño del chef norteamericano Matthew Kenney y con la local Astrid Acuña como jefa de cocina.

Para elegir hay desde hamburguesas hasta piezas de sushi vegano, pasando por un ceviche de shiitake o un generoso brunch para arrancar el día. En materia de ensaladas, la apuesta va por el lado de sabores intensos. La base de la Thai Salad es abundante kale crudo y cortado en hojas grandes, que se siente muy contundente en la boca (como si fuese una hoja de repollo). Suma además pequeñas cantidades de tomates cherry, zanahoria, papaya y mango maduros, albahaca, menta, maní, todo con un aderezo cítrico y algo picante. Dirección: Av. Córdoba 3942Instagram: https://www.instagram.com/mudraplantbased