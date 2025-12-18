Quién es Christian Petersen

Christian Petersen, de 56 años, es reconocido en el medio por su labor como chef para el canal El Gourmet y sus constantes proyectos gastronómicos. En las últimas horas se conoció que su estado de salud es delicado al descompensarse en una excursión por el volcán Lalín en San Martín de Los Andes. De inmediato, se tomaron cartas en el asunto y fue derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo donde el cuerpo médico evalúa su caso minuto a minuto.

Christian Petersen lucha por su vida: está internado

“Estaba en una excursión en el sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora”, explicaron en el programa A la Barbarossa (Telefe).

Christian Petersen y sus mil talentos

Empresario, emprendedor, chef , productor agropecuario y padre de Hans, Lars y Francis, a quienes define como “artistas”, así se presenta en su cuenta de Instagram donde lo siguen 686 mil seguidores. Su amplitud de conocimientos y vivencias lo llevaron a ser un distinguido chef en la Argentina y en otras partes del mundo donde llevó la receta del asado como una bandera inquebrantable.

Roberto Petersen y su hermano Christian

Figura reconocida en la gastronomía, forjó una trayectoria que entrelaza su vocación culinaria con una arraigada pasión por el campo y la ganadería, en una historia de perseverancia y sueños desde temprana edad.

Su conexión con el campo germinó a través del lazo familiar con su padre Roberto, quien le compartía anécdotas de su época como capataz en la estancia del Almirante Agote, relatando historias de tropillas y la vida rural. Estas vivencias despertaron un amor profundo por el entorno rural que lo acompañarían toda su vida.

A sus diez años, un giro inesperado marcó su camino con la pérdida de su padre. Su madre, Tatana, asumió la responsabilidad familiar y comenzó a cocinar para el restaurante del Náutico de San Isidro. Los fines de semana, Christian y sus dos hermanos -Lucas y Roberto- la asistían, encargándose de tareas como juntar botellas, ordenar mesas y manteles, e incluso sirviendo como mozos. Esta experiencia no solo le inculcó la ética del trabajo, sino que también lo introdujo en el mundo de la gastronomía, desarrollando habilidades que más tarde desarrollaría profesionalmente.

Petersen en San Martín de Los Andes

Con el correr de los años y la experiencia, Petersen se convirtió en una figura central de la cocina argentina y se forjó en el mundo de los medios con diversos ciclos televisivos en El Gourmet y el programa El gran premio de la cocina, transformándose en un comunicador con una sólida experiencia en el rubro.

Además, Petersen lidera diversas iniciativas que lo posicionan como un emprendedor innovador en el sector. Al frente de PHermanos, un reconocido restaurante de carnes ubicado estratégicamente en San Isidro, prioriza la excelencia en cada corte y la experiencia de sus comensales. Otro de sus proyectos más ambiciosos es PMilas, una planta de elaboración dedicada exclusivamente a las milanesas, donde un aspecto distintivo es que él mismo produce gran parte de la materia prima con la que trabaja, con el objetivo de asegurar un control riguroso desde el origen. Además, incursionó con maestría en el ámbito de la panadería artesanal de alta gama dirigiendo La Valiente, una sofisticado comercio boutique junto al prestigioso y experimentado panadero Germán Torres.

Christian Petersen y su hermano son figuras del canal El Gourmet Canal El Gourmet

Complementando su ya multifacético perfil como cocinero, comunicador y empresario, Christian Petersen también le dedicó un párrafo aparte a la literatura: publicó dos libros llamados Carne y fuego y ¡Al Hueso!.

En abril de este año, Petersen se casó con Sofía Zelaschi, a quien conoció, en el año 2018, en el programa El gran premio de la cocina donde él era jurado y ella participante.

Christian Petersen y su esposa Sofía Zelaschi

Si bien al principio la relación era cordial y hasta por momentos amistosa, los dos quedaron sorprendidos por el flechazo que los llevó a estar juntos desde la finalización del ciclo televisivo hasta el presente, dando un paso importante al contraer matrimonio en una ceremonia con 150 invitados que tuvo lugar en su restaurante Hermanos, ubicado en zona norte.

