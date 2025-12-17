Qué sale en Buenos Aires: descuentos en comida vietnamita, una noche dorada frente al río y los shows del Movistar Arena

La semana del 16 al 22 de diciembre llega con una agenda marcada por las salidas de mesa compartida y barra, y un cierre con recitales en el Movistar Arena. Hay promos puntuales (con fecha fija), encuentros a cuatro manos y un evento frente al río que propone despedir el año con cócteles y pista.

En paralelo, el estadio de Villa Crespo concentra cuatro fechas entre el 17 y el 20 de diciembre: Duki suma dos funciones, Luzu TV desembarca con su show y Ciro y los Persas vuelve con una fecha, según el listado de próximos shows del recinto.

Saigón celebra el Bo Luc Lac Day con 25% de descuento

Bo Luc Lac Girgolas y Saigon Bowl de langostinos en Saigon Noodle Bar Prensa

Saigón Noodle Bar festeja el Día del Bo Luc Lac con una promoción que se activa todos los días 17: ese plato, uno de los emblemas de la carta, tiene 25% de descuento durante toda la jornada. La idea funciona como excusa para volver a la cocina vietnamita de impronta callejera o para conocerla por primera vez. “Queremos festejar este plato que se volvió un emblema de Saigón, y qué mejor que hacerlo todos los meses con nuestros clientes”, comenta Matías McLurg, fundador del restaurante.

El descuento es para todos los medios de pago, y aplica tanto para quienes se sienten en el salón como para los que eligen take away o delivery. En una semana de agenda cargada, es de esas propuestas que permiten resolver almuerzo o cena sin demasiada logística.

En la cocina, el Bo Luc Lac se sirve con ojo de bife marinado y una guarnición pensada para equilibrar dulzor, sal y acidez; también se puede pedir una versión vegetariana con hongos de estación.

¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Ostras y espumosos por copa con Roy Asato en Pasaje Victoria

Ostras de Pasaje VIctoria Pasaje VIctoria

El miércoles 17 de diciembre desde 18.30, Roy Asato invita a un segundo encuentro de primavera en Pasaje Victoria, el speakeasy que abrió a principios de año sobre la estación de trenes de Olivos, mientras se escucha deep house a cargo de DJ Seba Peña.

El menú combina ostras frescas, gazpacho, tartare de trucha, sándwich de chorizo a la sidra, arroz con calamares y espumosos por copa al aire libre y apunta a una noche de picoteo con foco marino.

¿Dónde? Corrientes 598, Olivos.

CIMA festeja su aniversario con una “Falsa Navidad” en Palermo

CIMA, el rooftop de Orno donde se festeja la Falsa Navidad Prensa

CIMA, el rooftop bar de ORNO, celebra un nuevo aniversario con “Falsa Navidad”, una noche que toma el espíritu de brindis de diciembre, pero lo corre del protocolo: el jueves 18, desde las 20, la terraza se transforma en “un pequeño universo navideño, más irónico, nocturno y porteño”.

La dinámica propone rituales festivos y un gesto lúdico: durante la velada, los invitados podrán escribir intenciones para el año que viene. El momento bisagra llega a las 0.00, con brindis mirando el cielo de Palermo, en una escena que apunta al plan entre amigos, música y copa en mano.

Pizzas de ORNO y CIMA Prensa

La cocina de ORNO acompaña con pizzas, picoteo y un Vitel Toné “muy ORNO” creado para la fecha; en barra, CIMA suma cócteles navideños edición especial diseñados por la bartender Flavia Arroyo y una torta temática con muñequitos de jengibre del pastelero Fabio Mandia. La música queda a cargo de Cata Imbro, con DJ set en vivo desde las 21, y el dress code puede ser navideño irónico, glam, como el grinch o como dicte el gusto lúdico de cada asistente.

¿Dónde? Guatemala 4701, Palermo.

Reservas: en Meitre: https://orno.meitre.com/search/2025-12-18/2/dinner/-

Pop-up entre Yakinilo y Otoro

Sashimi de Yakinilo Prensa

El jueves 18 de diciembre, Yakinilo visita Otoro para un pop-up pensado para barra, con el clima de sushi-bar cálido y minimalista que caracteriza al lugar. La propuesta reúne a dos proyectos con identidad propia y se planta como plan de una sola noche, ideal para ir en modo “pruebo y sigo”.

El menú incluye Xiao long bao (dumplings chinos al vapor), tiradito de ostras frescas, karaage (pollo rebozado japonés) con mayonesa y mostaza japonesas, y un set de sushi con dos sashimi, dos nigiri, dos futomaki y un onigiri de anguila formarán parte del recorrido asiático. Tiene un valor de $70.000 y estará disponible en tres turnos: 19:30, 21 y 22:30.

¿Dónde? José Hernández 2730, Belgrano.

Una noche dorada frente al río en Costa7070

La puerta de Costa 7070 Gentileza

El viernes 19 de diciembre, Costa7070 será sede de Gold Year, una celebración “de dorado” que combina gastronomía, coctelería de autor y música, diseñada para atravesar distintas energías a lo largo de la noche. El plan arranca a las 21 y se estira “hasta el amanecer”, con Pedro Bargero e Inés De Los Santos como anfitriones creativos de cocina y barra.

La estructura es en capas: primero, recepción en los jardines; después, cena por pasos creada por Bargero, con cocina al fuego, producto y técnica; y una coctelería diseñada por De Los Santos junto a Johnnie Walker Gold.

El impactante cubo de luces sobre la barra de Costa 7070 Gentileza

El menú abre con el cóctel de bienvenida “Golden Mule” acompañado por cebiche de vieiras con manzana verde y lima, pinchos de mejillones y grelots en pickle a las brasas, y pinchos de portobellos grillados con salsa de café. El primer paso continúa con una copa de Sauvignon Blanc y una trucha mi-cuit con frutas frescas, yogur de eneldo y huevas de trucha.

El segundo paso suma un Pinot Noir y un asado marinado en whisky, cocido a baja temperatura, con salsa de aguaribay y puré rústico de papas con olivas. El cierre gastronómico llega con el cóctel Gold Year! junto a una torta vasca de dulce de leche con crema de Johnnie Walker Gold Reserve.

La pista de Costa 7070 Gentileza

Entre la medianoche y la 1, el evento marca el “countdown” en el cubo de luces del lugar: performers reparten galletas de la fortuna con beneficios y regalos sorpresa, y desde ahí se convierte en fiesta en dos niveles (pista arriba y abajo) hasta las 6. También habrá Bottle Service y el dress code invita a sumar un toque dorado.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 7070, Costanera.

Funga arma un pop-up navideño con El Gordo Cocina

El patio de Funga Prensa

También el viernes 19 de diciembre de 19 a 23:30, Funga sale a la vereda y transforma la calle en un comedor al aire libre, con un pop-up de espíritu navideño que suma platos de El Gordo Cocina. La propuesta se apoya en el ADN del lugar: cocina con hongos, clima relajado y una excusa para encontrarse antes de las fiestas.

El menú tiene opciones como tacos de gírgolas al pastor y yakitoris de champiñones, con una lógica de bocado rápido y sabroso. En paralelo, se monta una feria de emprendedores con productos artesanales y marcas independientes, para sumar paseo además de comida.

¿Dónde? Zapiola 1375, Colegiales.

Los shows del Movistar Arena

En Villa Crespo, el Movistar Arena (Humboldt 450) concentra la recta final de la semana con tres propuestas muy distintas: trap, streaming en vivo y rock. En todos los casos, las entradas se compran en el sitio oficial del estadio.

Duki vuelve con dos funciones (17 y 18/12) y, según la disponibilidad mostrada por la ticketera en las capturas provistas, ambas fechas figuran agotadas. En la ficha del evento aparecen “Entradas desde $35.000”, con show a las 21.00 y apertura de puertas a las 19.00.

Luzu TV desembarca con “El Último Show” y, de acuerdo con la selección de ubicaciones de la ticketera, la función del viernes 19 figura agotada. En la ficha del evento se lee “Entradas desde $35.000”, con puertas a las 19.00 y show a las 21.00.

Cosquín Rock: Ciro y los Persas Camila Godoy - télam

Para Ciro y los Persas (el sábado 20) el sitio del Movistar Arena muestra disponibilidad en varias ubicaciones. Se informan valores por sector como referencia: campo parado $70.000; platea alta desde $80.000; platea baja desde $95.000, mientras que la ficha general del show indica “Entradas desde $50.000”. Puertas: 19.00. Show: 21.00