Una dermatóloga de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, compartió una rutina diaria de tres pasos para cuidar la piel a medida que envejece mediante una rutina diaria simplificada. Para lograrlo, las personas pueden cantar el “Feliz cumpleaños” para utilizarlo como referencia fundamental en uno de los pasos.

La rutina de tres pasos de una dermatóloga de Harvard para cuidar la piel

El cuidado de la piel durante el envejecimiento no requiere un proceso elaborado, según explica la Dra. Abigail Waldman, dermatóloga del Hospital Brigham and Women’s, afiliado a Harvard.

En su lugar, la clave es una rutina diaria sencilla de tres pasos (lavar, hidratar y proteger) para tratar problemas existentes y prevenir daños futuros.

Las personas pueden cuidar su piel mediante una guía sencilla que incluye tres pasos básicos Freepik

“Con la edad, el daño solar que sufrimos en la cara y el cuello durante nuestra juventud se manifiesta como piel seca, arrugas y manchas de la edad”, remarcó Waldman en el informe. Asimismo, la experta señaló que, en caso de utilizar productos preparados, es importante elegir los que tienen pocos ingredientes para evitar irritaciones en pieles sensibles.

Por qué cantar “Feliz cumpleaños” dos veces ayuda a limpiar correctamente el rostro

De acuerdo con la especialista, el proceso de tres pasos para tener una piel sana es el siguiente:

Limpieza (Lavar)

Frecuencia: debe realizarse dos veces al día (al despertar y antes de dormir). Si la piel es seca, se puede hacer una sola vez, preferiblemente por la noche.

debe realizarse (al despertar y antes de dormir). Si la piel es seca, se puede hacer una sola vez, preferiblemente por la noche. Qué evitar: no usar jabón de barra común, ya que elimina la capa protectora externa y reseca la piel. Evitar productos con sulfatos , etiquetas que digan “espumoso” (foaming) o exfoliantes con partículas pequeñas, ya que pueden irritar.

no usar jabón de barra común, ya que elimina la capa protectora externa y reseca la piel. Evitar productos con , etiquetas que digan o exfoliantes con partículas pequeñas, ya que pueden irritar. Cómo hacerlo: utilizar una cantidad del tamaño de un guisante de un limpiador suave para piel sensible. Masajear sobre el rostro y cuello húmedos durante 20 segundos, o lo que se tarda en cantar “Feliz cumpleaños” dos veces. Por último, enjuagar con agua tibia. Si la piel no es grasa, el agua tibia sola puede ser suficiente.

Para realizar la guía práctica, es necesario lavarse la cara durante unos 20 segundos o el tiempo que se tarda en cantar "Feliz cumpleaños" dos veces Freepik

Hidratación

Momento ideal: aplicar la crema o loción inmediatamente después del lavado, con la piel aún húmeda, para retener la humedad. Las personas con piel grasa pueden omitir este paso.

aplicar la crema o loción inmediatamente después del lavado, con la piel aún húmeda, para retener la humedad. Las personas con piel grasa pueden omitir este paso. Ingredientes clave:

Ácido hialurónico, niacinamida, ácido glicólico y escualeno: ayudan a mantener la piel hidratada.

ayudan a mantener la piel hidratada.

Vitamina C y ácido azelaico: útiles para aclarar manchas oscuras.

Protección solar

Especificaciones: utilizar un protector con FPS de al menos 30 . Evitar los productos en aerosol (spray), ya que contienen alcohol que puede arder.

utilizar un protector con . Evitar los productos en aerosol (spray), ya que contienen alcohol que puede arder. Uso: aplicarlo en cara, cuello y orejas. Si la persona está al aire libre por mucho tiempo, debe reaplicarlo cada dos horas.

“El protector solar no solo protege contra el cáncer de piel y los efectos del envejecimiento causados por la exposición al sol, sino que también ayuda a prevenir las manchas marrones y a evitar que las existentes empeoren“, afirmó la doctora sobre el tercer paso.

Sobre la elección del producto, apuntó: “El mejor protector solar es el que te gusta usar, así que experimenta hasta encontrar uno que tenga un olor y una textura agradables y que sea fácil de aplicar“.

Retinoides y nicotinamida: qué advierte la dermatóloga antes de utilizarlos

Más allá de la sencilla rutina descrita por Waldman, la guía indica que otra forma de ayudar a rejuvenecer la piel es usar una loción o crema que contenga un retinoide, un compuesto derivado de la vitamina A. Esto aumenta el colágeno (la proteína más abundante en el cuerpo) y ayuda a fortalecer la piel y restaurar su elasticidad.

“Su aplicación regular puede mejorar la apariencia de las arrugas, las manchas solares y la textura general de la piel”, explicó la dermatóloga de Harvard al respecto.

El método de uso consiste en aplicar una cantidad pequeña solo por la noche. Una posibilidad es comenzar cada tres días para que la piel desarrolle tolerancia y luego aumentar a cada noche si no hay irritación o enrojecimiento.

Por otra parte, Waldam resaltó la nicotinamida oral, una forma de vitamina B3 que protege contra el daño causado por la radiación ultravioleta del sol. No obstante, sobre el final sostuvo que es importante consultar a un médico antes de seguir estos métodos.