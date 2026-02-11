Harvard revela cuántas tazas de café al día ayudan a reducir el riesgo de demencia

El consumo de café pasó de ser un simple hábito matutino para convertirse en un objeto de estudio recurrente para la ciencia médica. Investigadores de la Universidad de Harvard identificaron una correlación directa entre la ingesta diaria de esta bebida y la preservación de las funciones cognitivas. Sus hallazgos sugieren que una cantidad específica de tazas de café podría actuar como un factor protector frente al deterioro cerebral y diversas formas de demencia.

Cuántas tazas de café al día ayudan a reducir la demencia y cuidan el cerebro

Según un informe del Journal of the American Medical Association (JAMA, por sus siglas en inglés), se sugiere que el consumo diario de dos a tres tazas de café cafeinado, o bien un par de raciones de té, se asocia con una reducción en el riesgo de demencia y una ralentización del deterioro cognitivo.

Enfermedades como la demencia pueden reducirse a través del consumo de dos o tres azas de café por día (Archivo) Foto: Pexels

No obstante, los expertos advierten que estos hallazgos establecen una correlación y no una garantía absoluta, es decir, que el consumo de estas sustancias no inmuniza contra el Alzhéimer, de la misma forma que su ausencia no determina inevitablemente la aparición de patologías neurodegenerativas.

“Nuestro estudio por sí solo no puede probar causalidad, pero hasta donde sabemos, es la mejor evidencia hasta la fecha que analiza el consumo de café y té y la salud cognitiva, y es consistente con la biología plausible", dijo el autor principal, Yu Zhang, quien estudia epidemiología nutricional en la Universidad de Harvard, según The Guardian.

Por qué el café es beneficioso para el cerebro y reduce el riego de demencia

El café contiene cafeína y polifenoles, compuestos que ejercen un efecto neuroprotector al optimizar la salud vascular y mitigar la inflamación sistémica. Su acción es crucial para combatir el estrés oxidativo, proceso en el cual los radicales libres, moléculas altamente reactivas, comprometen la integridad de las células y tejidos cerebrales, señaló ABC.

El café contiene cafeína y polifenoles, que combaten el estrés oxidativo, lo que garantiza la integridad de las células y tejidos cerebrales (Atchivo)

Asimismo, estas sustancias favorecen la salud metabólica; la cafeína, en particular, se asocia con una reducción en la incidencia de diabetes tipo 2, una patología estrechamente vinculada al riesgo de demencia.

La superioridad de las versiones cafeinadas sobre las descafeinadas radica en la sinergia entre la cafeína y los polifenoles, esta interacción específica es la que, según la evidencia, logra inhibir eficazmente el daño celular en el sistema nervioso central.

De acuerdo con ABC, la investigación no se limitó al diagnóstico clínico de demencia, sino que evaluó la percepción de la propia agilidad mental. Los consumidores de café presentaron una menor incidencia de deterioro cognitivo subjetivo (con una prevalencia del 7,8% en comparación con el 9,5% registrado en los no consumidores), además de obtener resultados superiores en evaluaciones objetivas de memoria y velocidad de procesamiento.

Las personas que consumieron café en el estudio, presentaron una reducción del 18% en el riesgo de demencia respecto a los no consumidores (Archivo)

En qué consistió el estudio del café para reducir la demencia

El equipo de investigación analizó los registros de 131.821 participantes provenientes de dos cohortes de salud pública de gran envergadura en Estados Unidos: el Estudio de Salud de las Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud, según JAMA.

Durante un extenso periodo de 43 años, se realizaron evaluaciones periódicas de sus hábitos dietéticos, diagnósticos clínicos de demencia y rendimiento en pruebas cognitivas estandarizadas. Los resultados indican que los individuos con un mayor consumo de café cafeinado presentaron una reducción del 18% en el riesgo de demencia respecto a los no consumidores.

Qué otros beneficios tiene el café en la salud

La evidencia científica sugiere que el consumo regular de café se asocia con una reducción significativa del riesgo en las siguientes áreas, según Mayo Clinic: