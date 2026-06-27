Cómo ir a Caminito en transporte público y en auto

Caminito es una de las postales más vibrantes de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en el barrio de La Boca, este pasaje de apenas 150 metros de longitud es un museo a cielo abierto que rinde homenaje a la inmigración, al tango y a la arquitectura de los antiguos conventillos de chapa y madera.

Cómo llegar a Caminito en transporte público Shutterstock

Con un clima ideal para caminar por la zona de la Vuelta de Rocha, visitar Caminito requiere conocer bien las opciones de transporte, ya que se encuentra en un extremo de la ciudad donde no llega el subte, lo que convierte al colectivo y al auto en los protagonistas de la logística.

Llegar a la zona de la calle Magallanes y la Av. Pedro de Mendoza es sencillo si se planifica la ruta, pero es fundamental mantenerse dentro del circuito turístico señalizado para garantizar una experiencia tranquila y segura.

A continuación, las mejores opciones para visitar Caminito:

1 Transporte público: el dominio de los colectivos

Al no contar con estaciones de subte o tren en las cercanías inmediatas, las líneas de colectivo son el nexo principal con el resto de la ciudad.

Líneas directas : son muchas las unidades que llegan hasta la zona de “Vuelta de Rocha”. Entre las más utilizadas se destacan la línea 29 , que proviene de Belgrano y el Centro), la 64 , desde Once y Congreso, la 152 , desde Olivos y Palermo, y las líneas 20, 33, 46, 53, 64 y 86 .

: son muchas las unidades que llegan hasta la zona de “Vuelta de Rocha”. Entre las más utilizadas se destacan la línea , que proviene de Belgrano y el Centro), la , desde Once y Congreso, la , desde Olivos y Palermo, y las líneas . Puntos de descenso: la mayoría de estas líneas tienen paradas sobre la Av. Almirante Brown o la Av. Pedro de Mendoza, a escasas dos o tres cuadras del inicio del recorrido peatonal de Caminito.

2 Llegar en auto y dónde estacionar

Al decidir ir en vehículo particular, hay que tener en cuenta que las calles internas de La Boca son angostas y muchas son peatonales durante el día.

Estacionamiento medido y playas : existe estacionamiento medido sobre la Av. Pedro de Mendoza, frente al museo de Bellas Artes “Quinquela Martín”. Sin embargo, los fines de semana la demanda es altísima.

: existe estacionamiento medido sobre la Av. Pedro de Mendoza, frente al museo de Bellas Artes “Quinquela Martín”. Sin embargo, los fines de semana la demanda es altísima. Garajes privados : sobre la calle Del Valle Iberlucea y en las inmediaciones de la cancha de Boca, a unas cuatro cuadras, existen playas de estacionamiento privadas. Es la opción más recomendada para quienes buscan seguridad y no quieren lidiar con los cuidacoches de la zona pública.

: sobre la calle Del Valle Iberlucea y en las inmediaciones de la cancha de Boca, a unas cuatro cuadras, existen playas de estacionamiento privadas. Es la opción más recomendada para quienes buscan seguridad y no quieren lidiar con los cuidacoches de la zona pública. Consejo de ruta: al venir desde el Centro, la vía más rápida es tomar la Av. 9 de Julio hasta la bajada de la Av. Caseros, y de allí continuar hacia el sur por la Av. Almirante Brown.

3 Recomendaciones de seguridad y paseos combinados

Caminito es un espacio seguro siempre que el visitante se mantenga dentro del corredor turístico delimitado por las calles Magallanes, Araoz de Lamadrid y el área de la Fundación Proa. Es recomendable evitar las calles laterales menos transitadas, especialmente al caer el sol.

Caminito es visitado por turistas y población local

Un dato clave para aprovechar la visita es conocer el Museo Quinquela Martín o subir al Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, una joya de la ingeniería que ofrece vistas únicas del Riachuelo.

Caminito es un destino que se disfruta más con una llegada organizada. Optar por las líneas de colectivo consolidadas o dejar el auto en un garaje privado, permite sumergirse en el universo de colores y fileteado porteño con total serenidad. Planificar el arribo asegura que el tango y la historia sean los únicos protagonistas de una tarde en La Boca.