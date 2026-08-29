Cómo limpiar el motor de la campana extractora de la cocina sin desarmarla

La campana extractora cumple una función fundamental dentro del hogar. Su trabajo consiste en absorber humos, vapores, grasa y olores que se generan durante la preparación de los alimentos, ayudando a mantener el ambiente más limpio y confortable.

Sin embargo, debido a su uso constante, es normal que con el tiempo se acumulen restos de grasa tanto en los filtros como en las zonas cercanas al motor. Esta suciedad puede afectar el rendimiento del equipo y provocar malos olores si no se realiza una limpieza periódica.

Muchas personas evitan esta tarea porque creen que es necesario desmontar completamente la campana para acceder a sus componentes internos. No obstante, existen métodos que permiten realizar una limpieza efectiva sin necesidad de desmontar el motor.

A continuación, explicamos cómo limpiar el motor de la campana extractora sin desmontarla y qué precauciones conviene tener en cuenta.

1 Desconectar el equipo antes de comenzar

La seguridad debe ser siempre la prioridad. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, es importante apagar la campana y desconectarla de la corriente eléctrica. De esta forma se evitan accidentes y se puede trabajar con mayor tranquilidad.

2 Retirar y limpiar los filtros

Los filtros son la primera barrera contra la grasa y suelen acumular gran parte de la suciedad.

Lo recomendable es retirarlos y colocarlos en una mezcla de agua caliente, detergente desengrasante y bicarbonato de sodio. Después de unos minutos de remojo, pueden cepillarse suavemente y enjuagarse con abundante agua.

3 Limpiar la zona visible del motor

Una vez retirados los filtros, suele quedar expuesta una parte del compartimiento interno.

Con ayuda de un paño ligeramente humedecido con agua tibia y un producto desengrasante suave, es posible limpiar cuidadosamente las superficies visibles donde suele acumularse grasa.

Es importante evitar el exceso de líquido para que no penetre en componentes eléctricos sensibles.

4 Utilizar vapor para aflojar la grasa

Un truco muy utilizado consiste en hervir una olla con agua y unas gotas de vinagre debajo de la campana durante varios minutos.

El vapor ayuda a reblandecer la grasa adherida a las superficies internas, facilitando posteriormente su eliminación con un paño limpio.

5 Secar correctamente antes de volver a utilizarla

Una vez finalizada la limpieza, es fundamental asegurarse de que todas las superficies estén completamente secas.

Solo entonces se deben volver a colocar los filtros y reconectar el equipo para su uso habitual.

Cada cuánto tiempo conviene realizar esta limpieza

La frecuencia dependerá del uso que reciba la campana. En hogares donde se cocina diariamente, muchos especialistas recomiendan limpiar los filtros al menos una vez al mes y realizar una limpieza más profunda cada tres o cuatro meses.

Mantener una rutina periódica ayuda a prolongar la vida útil del electrodoméstico y a conservar un rendimiento óptimo.

Un mantenimiento sencillo que puede marcar la diferencia

Limpiar el motor de la campana extractora sin desmontarla es una tarea mucho más simple de lo que parece. Con algunos cuidados básicos y productos que suelen encontrarse en cualquier hogar, es posible eliminar gran parte de la grasa acumulada y mejorar el funcionamiento del equipo.

Dedicar unos minutos a este mantenimiento no solo contribuye a una cocina más limpia y libre de olores, sino que también ayuda a conservar uno de los electrodomésticos más importantes del hogar en buenas condiciones durante muchos años.