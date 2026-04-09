El truco casero con café y bicarbonato para limpiar la cocina de forma eficiente

La búsqueda de soluciones hogareñas para el mantenimiento diario del hogar lleva a los usuarios a explorar alternativas sustentables y económicas. En ese marco, la combinación de café usado y bicarbonato de sodio gana terreno como un recurso eficaz para remover suciedad, eliminar residuos de grasa y neutralizar aromas fuertes en diversas áreas de la cocina. Esta alternativa permite prescindir de productos industriales de limpieza y aprovecha desechos cotidianos con resultados positivos.

El método, que se difundió como una práctica doméstica sencilla, resulta útil para el tratamiento de superficies donde se acumulan restos de comida, humedad y partículas grasas. Entre los elementos que mejor responden a este tratamiento destacan las piletas, ollas, sartenes y las tablas de picar.

El mecanismo de acción radica en las propiedades físicas de ambos ingredientes: el bicarbonato aporta una capacidad neutralizante sin dañar los materiales, mientras que su textura actúa para desprender los residuos adheridos. Por su parte, el café ya utilizado suma una consistencia granulada que funciona como un abrasivo suave, capaz de absorber olores intensos en sectores como la zona de los residuos o el área de cocción.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para la limpieza del hogar (Foto: Freepik)

Para implementar esta técnica con éxito, el proceso requiere pasos concretos. Primero, el usuario recolecta los restos de café y los deja secar de manera ligera. Luego, prepara una mezcla que consiste en dos cucharadas de café combinadas con una unidad de bicarbonato de sodio. Tras integrar los componentes, el preparado se deposita en un recipiente. Para la aplicación, la persona coloca el compuesto sobre el área elegida, frota con el auxilio de una esponja o un paño y finaliza con un enjuague profundo que garantiza la eliminación total de los restos del producto. La versatilidad del preparado facilita su uso en diferentes espacios, aunque requiere una metodología adecuada para evitar daños.

Las ventajas del método incluyen la reducción en el consumo de químicos agresivos y un ahorro considerable debido a la reutilización de residuos. Además, destaca por su facilidad de preparación, ya que solo toma unos minutos antes de su aplicación en el hogar. No obstante, la efectividad del compuesto conlleva precauciones necesarias. Los especialistas sugieren evitar su uso sobre superficies delicadas o materiales porosos que sufran rayaduras.

Asimismo, resulta fundamental realizar una prueba previa en una zona poco visible para descartar reacciones negativas del material. Dado que el café posee una pigmentación oscura, el método desaconseja su aplicación directa sobre telas claras, donde existe un riesgo elevado de manchas permanentes.

El café tiene propiedades que muchos desconocen (Foto: Freepik)

En definitiva, esta fórmula casera representa una herramienta de limpieza funcional para el mantenimiento diario, siempre que el usuario respete las pautas de cuidado sobre los objetos tratados. La clave radica en el enjuague posterior para asegurar que la superficie recupere su brillo original sin residuos. Con este enfoque, el hogar suma un aliado práctico basado en la economía circular y la simpleza de ingredientes presentes en la alacena cotidiana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA