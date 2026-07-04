¿Cómo se llama la cría del burro y la yegua? Esto dice la RAE

En el español existen palabras que se utilizan con frecuencia, pero cuyo significado específico no siempre es conocido. Una de ellas está relacionada con el mundo animal y con el híbrido que nace del cruce entre una yegua y un burro macho, una combinación que existe desde hace siglos y que es muy valorada por el ser humano por sus características.

La Real Academia Española (RAE) indica que ese animal recibe el nombre de mula. Aunque el término es ampliamente conocido, muchas personas desconocen que hace referencia exclusivamente al híbrido nacido de la unión entre una yegua y un burro macho, y no a cualquier cruce entre caballos y burros.

La mula es uno de los híbridos más conocidos dentro del mundo animal iStock

Los híbridos son animales que resultan de la reproducción entre dos especies diferentes. En este caso, el caballo y el burro comparten un ancestro común y poseen suficientes similitudes biológicas como para dar origen a ejemplares con características de ambos. Sin embargo, debido a sus diferencias genéticas, la mayoría de estos animales no puede reproducirse.

La mula es, probablemente, el híbrido más conocido del mundo. A lo largo de la historia fue utilizada en distintas regiones para trabajos agrícolas, el transporte de cargas y tareas que requerían fuerza y resistencia. Su capacidad para desplazarse por terrenos difíciles, junto con su fortaleza física, hicieron que se convirtiera en un animal muy apreciado en actividades rurales.

Cabe destacar que no todas las combinaciones entre caballos y burros reciben el mismo nombre. Cuando el cruce se produce a la inversa, es decir, entre un caballo macho y una burra, el resultado es un burdégano, un híbrido mucho menos conocido y también menos frecuente. En comparación con la mula, suele ser de menor tamaño y, según los especialistas, históricamente fue menos utilizado porque presenta menor resistencia física y puede resultar más difícil de entrenar.