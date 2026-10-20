¿Cómo usar la cebolla para hacer crecer tu cabello?

La cebolla es más que una hortaliza utilizada para dar sabor a las comidas, ya que también es valorada por sus propiedades medicinales y nutricionales. Lo que muchos no saben es que puede ayudar a estimular el crecimiento del cabello.

Son diversas las propiedades que tiene este producto, y esto se debe a tres compuestos esenciales: el azufre, que favorece la producción de queratina y colágeno, además de mejorar la circulación sanguínea en los folículos pilosos; los flavonoides (kaempferol y quercetina), que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las raíces del cabello y reducen la inflamación del cuero cabelludo; y la catalasa, una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en los tejidos capilares y que podría ayudar a retrasar la aparición prematura de canas.

Durante muchos siglos, la cebolla se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar problemas relacionados con el crecimiento del pelo y fortalecerlo de manera natural.

Una investigación realizada en 2014 y publicada en el Journal of Dermatology documentó los efectos del jugo de cebolla en 38 personas que padecían alopecia. Quienes lo aplicaron dos veces al día mostraron una recuperación del cabello del 86,9 % después de seis semanas.

A pesar de que fue una investigación pequeña y que se centró únicamente en la pérdida del pelo, los científicos pudieron demostrar que la cebolla también puede ser de gran utilidad para quienes padecen este problema Foto ilustrativa: PIXABAY

Por otro lado, el grupo de control, que utilizó agua del grifo, solo experimentó un crecimiento del 13 %. A pesar de que fue una investigación pequeña y que se centró únicamente en la pérdida del pelo, los científicos pudieron demostrar que la cebolla también puede ser de gran utilidad para quienes padecen este problema.

Otra investigación, titulada ‘Efectos de los extractos de Allium hookeri sobre las propiedades inductoras del crecimiento capilar y antioxidantes en células de la papila dérmica humana’, difundida en la revista Plants en 2023, explicó que Allium hookeri, una especie del género Allium, al que pertenece esta hortaliza, puede mejorar la salud del cabello y protegerlo contra el estrés oxidativo.

Sin embargo, estos no han sido los únicos estudios, ya que, a lo largo de la historia, se han realizado numerosos análisis sobre los beneficios de la cebolla, no solo para la salud capilar, sino también para el organismo.

Un artículo presentado en Studies in Natural Products Chemistry en 2021 explicó que, debido a su composición y a los compuestos bioactivos que contiene, como los flavonoides, la alicina y los polifenoles, la cebolla ayuda a reducir el estrés oxidativo en las células del cuero cabelludo, estimula la proliferación de estas estructuras en la papila dérmica y mejora la microcirculación capilar.

Una investigación realizada en 2014 y publicada en el Journal of Dermatology documentó los efectos del jugo de cebolla en 38 personas que padecían alopecia. Quienes lo aplicaron dos veces al día mostraron una recuperación del cabello del 86,9 % después de seis semanas

Aunque existen muchos mitos alrededor de esta hortaliza, como que puede ser venenosa si no se corta de manera correcta o que no se puede guardar en el refrigerador, lo cierto es que estas afirmaciones no son ciertas. Si se conserva en un recipiente hermético, puede durar hasta siete días.

Por otro lado, pese a las propiedades de la cebolla, en algunas personas podría provocar reacciones alérgicas o irritación, si bien se trata de un fenómeno poco común. Por ello, antes de utilizarla, es importante consultar con un especialista.

Así puede preparar el jugo de cebolla casero

Para hacer el jugo de cebolla, solo necesita los siguientes ingredientes y seguir el paso a paso.

De 2 a 3 cebollas frescas medianas.

Una batidora o un rallador.

Un paño de muselina fina o un colador.

Un frasco de vidrio limpio para guardar el jugo.

Paso a paso

Lo primero que debe hacer es pelar las cebollas y picarlas en trozos pequeños.

Triture o ralle las cebollas hasta obtener una pasta.

Vierta la pasta sobre la tela de muselina o el colador y presione firmemente para extraer el jugo.

Transfiera el jugo fresco a un frasco de vidrio hermético y guárdelo en el refrigerador.

Utilícelo en el plazo de una semana.

Por Wendys Pitre Ariza