Gabriela Ricardes, flamante ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y ex directora general del Complejo Teatral de Buenos Aires, felicitó a Ligaluppi. "Amigo, colega, predecessor y sucesor. Creo que va a have un excelente trabajo", dijo. "Se que es difícil salir de gira, que es complicado mover el teatro público, pero queremos mostrar lla enorme producción de los artistas porteños al mundo. Ahora al Complejo Teatral me toca verlo desde otro lugar, conociéndolo y potenciándolo".

Fabian Maravolta