Alejandro Schujman, psicólogo: “Cuando evitamos la tristeza, nuestro cuerpo se enferma”

En una época atravesada por las redes sociales, la hiperestimulación constante y la necesidad de mostrarse feliz todo el tiempo, cada vez más personas encuentran dificultades para conectar con emociones incómodas como la tristeza, el miedo o la angustia. Para Alejandro Schujman, ese intento permanente de evitar el dolor emocional tiene consecuencias directas sobre el cuerpo.

El licenciado en Psicología, escritor, conferencista y director de la Red Asistencial de Psicología habló en exclusiva con LA NACION sobre cómo cada vez más las emociones reprimidas afectan la salud física y mental de los individuos. “Cuando evitamos la tristeza, nuestro cuerpo se enferma. El cuerpo actúa todo lo que nosotros silenciamos. Y somos también las emociones que reprimimos”, aseguró.

Según explicó el especialista, el problema aparece cuando las personas intentan sostener una idea de felicidad constante, negando o escondiendo aquello que les duele en el día a día. “Y nos enfermamos, nos estresamos. Y nuestro sistema anímico y corpóreo y biológico colapsa al ritmo de las emociones no gestionadas”, continuó sobre los grandes problemas con los que llegan los pacientes al consultorio.

La tristeza es una emoción que debe ser atravesada como la felicidad, el miedo o el enojo (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

Muchas veces el cuerpo es quien expresa aquello que emocionalmente no logra ponerse en palabras. El estrés crónico, la ansiedad, sarpullidos y distintas dolencias físicas pueden aparecer como consecuencia de emociones acumuladas que nunca fueron procesadas.

La presión social por “estar bien” todo el tiempo

El psicólogo también reflexionó sobre el impacto que tienen las redes sociales en la forma en que las personas viven sus emociones. En un contexto donde predominan las imágenes de éxito, bienestar y felicidad permanente, muchas personas sienten que mostrar tristeza o vulnerabilidad puede ser interpretado como un fracaso personal.

“Respecto de las emociones, tenemos serias dificultades en la gestión en tiempos de hiperconectividad. Las habilidades blandas —empatía, manejo de la tristeza, del enojo— son las grandes ausentes en estos tiempos de emojis”, señaló.

“Cuando evitamos la tristeza, nuestro cuerpo se enferma", aseguró Alejandro Schujman (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, Schujman sostiene que las emociones dolorosas también forman parte de una vida emocional saludable y que negarlas solo profundiza aún más el malestar interno. Desde su mirada, aprender a atravesar la tristeza, el duelo o la frustración permite construir vínculos más honestos y una relación más sana con uno mismo.

“La tristeza es parte necesaria, ineludible del vivir. Tenemos días buenos y tenemos días malos. No podemos estar en la cima todo el tiempo, y si así fuera, algo no procesamos, no estamos viendo. La paleta de colores de la vida tiene blancos, negros, grises y todos los demás, tantos como podamos imaginar y más... Gestionar las emociones saludablemente es el desafío. Difícil, pero no imposible", reconoció en una de sus publicaciones virales en Instagram, donde cuenta con más de 700 mil seguidores.

Pero Alejandro Schujman no se queda únicamente en el análisis clínico. Junto al reconocido psicólogo Maxi McCoubrey presentará Somos lo que cantamos, un espectáculo que combina psicología, reflexión y música en vivo para explorar el universo emocional de las personas. “La música atraviesa cada una de estas instancias en los vínculos y en la gestión de las emociones. Somos las emociones que nos habitan, somos las canciones que cantamos”, expresó.

Psicología y música en escena es el nuevo show de Alejandro Schujman y Maxi Mc Coubrey que se presentará en la Sala Picasso del Paseo La Plaza IRISH SUAREZ

El espectáculo se estrenará el próximo lunes 18 de mayo a las 20:30 horas en la Sala Picasso del Paseo La Plaza. Según adelantaron sus protagonistas, la propuesta parte de una pregunta tan simple como profunda: ¿qué dicen de nosotros las canciones que elegimos? A lo largo de la función, los protagonistas explorarán cómo la música se entrelaza con emociones, vínculos e historias personales, construyendo identidad y memoria.