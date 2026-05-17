Pilar Sordo: “Lo único que importa en la vida son los vínculos afectivos, no hay más”
La psicóloga chilena hizo referencia a un estudio de la Universidad de Harvard sobre la felicidad y describió cuál es la clave de ello
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La felicidad es un estado que varía de acuerdo al contexto y el entorno donde un individuo interactúa. Puede ser esporádico o prolongarse por un tiempo indeterminado. Pilar Sordo se refirió a este sentimiento y trajo a colación durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play) un estudio de la Universidad de Harvard donde se hizo hincapié en lo que realmente alegra al ser humano.
Según la psicóloga, la clave para que una persona sea feliz reside en cuestiones que parecen básicas, pero que tienen un profundo significado cuando se llega a la adultez mayor. El mensaje central de la profesional reside en que los vínculos afectivos son el único factor verdaderamente determinante para alcanzar una vida plena.
“Hay un solo estudio de la felicidad en el mundo que lo hace Harvard, que ya tiene 76 años y que ha probado una sola cosa, que es que lo único que importa son los vínculos afectivos", sentenció Sordo.
E insistió: “No hay más, es que no hay más. Y al final de la vida, nadie me ha dicho nunca: ‘Debería haber estado más en el trabajo; si no, debería haber estado más con mi familia, debería haber hecho más lo que yo quería, debería haber tratado de no complacer tanto al resto. Debería haber hecho más locura, me debería haber reído más, debería haber estado más con los que amo, debería haber dicho más lo que sentía y no lo dije’“.
De este modo, Pilar Sordo resaltó la importancia de vivir con autenticidad, expresando sentimientos honestos y evitando la presión de complacer a los demás. La experta invitó a valorar la libertad emocional y la alegría por encima de las obligaciones superficiales.
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