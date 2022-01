Compraron la casa de El Conjuro, dice que aún está poseída y que van por la verdad

La casa “embrujada” donde se rodó en 2013 la película El conjuro, dirigida por James Wan y ubicada en Harrisville, estado de Rhode Island, Estados Unidos, fue vendida ya que su antiguo propietario aseguró haber vivido fenómenos paranormales. Entre ellos, habló de extraños ecos y puertas que se cerraban sin explicación alguna en la famosa propiedad, muy visitada desde su exterior por los turistas.

"El conjuro" ("The conjuring"), dirigida por James Wan y actuada por Patrick Wilson, Vera Farmiga y Ron Livingston New Line Cinema

Los compradores fueron el investigador paranormal Cory Heinzen y su esposa Jennifer, que no dudaron en adquirir la propiedad que él investigaba desde hace años desde una granja vecina. Para eso desembolsaron 1,2 millones de dólares.

La pareja instaló equipos de detección, dispositivos de grabación y doce sistemas de seguridad para el lugar: están grabando en todo momento.

El investigador, según News Center Maine, habló de los eventos espeluznantes que han presenciado de primera mano, incluida una niebla negra que se mueve de una habitación a otra, pasos, voces que no se pueden identificar, golpes e incluso destellos de luz al azar.

El investigador enfatizó que los eventos no se pueden explicar. “Hemos tenido luces intermitentes en las habitaciones, y cuando digo luces intermitentes en las habitaciones, son habitaciones que no tienen luz”, dijo y agregó: “Cuando algo toma una pintura que está en la pared y no solo la derriba, sino que en realidad la derriba en un ángulo en el que cae sobre algo y está todo en posición vertical, es muy difícil desacreditarlo.”

Cory dijo que los eventos espeluznantes ocurren “día a día” en la casa y señaló que “a veces los captamos con la cámara y otras veces no”.

De acuerdo con los medios estadounidenses, Cory habría firmado un contrato con Travel Channel para producir un documental sobre el hogar sobrenatural y también espera poder realizar recorridos sin fines de lucro en la granja para noviembre.

La historia de la casa

Cory y Jennifer están en proceso de arreglar la casa “conjurada” para posteriormente abrirla a visitantes e investigadores Cory Heinzen/ Facebook

La casa fue construida en 1836, cuenta con tres habitaciones y dos baños, está en medio de una granja y allí se filmó la historia en la que unos investigadores del inframundo trabajan para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura.

La historia se nutre de la realidad, ya que en la década del 70 la familia que habitaba el lugar aseguró experimentar sucesos paranormales en la propiedad; en 2011 el escritor Andrea Perrón publico el libro Casa de oscuridad, casa de luz, que habla del tema.

Cuenta la leyenda que la casa está encantada por la presencia de Bathsheba Sherman, que vivió ahí en el siglo XIX. Hasta el día de hoy, se han reportado innumerables sucesos. Las escalofriantes historias de esta casa han inspirado decenas de libros y películas. Muchos investigadores paranormales calificados fueron invitados, los más famosos son Ed y Lorraine Warren, quienes fundaron el equipo de caza de fantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra, y en la década de 1970 fueron contratados para librar a la casa de su maldad.