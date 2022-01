La experiencia paranormal de Carla Conte con su padre muerto: “Me contacte con él”

Carla Conte abrió su corazón y habló por primera vez de la muerte de su padre, ocurrida en julio de 2021 por complicaciones en su cuadro de Covid. En una entrevista radial, aseguró que mantiene contacto con él a través de los registros akáshicos.

“Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá y al mes lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él, hablé con él. Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él”, reveló la conductora en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (AM 1110).

Carla Conte junto a su papá en el año 2016 Captura Instagram

En ese contexto, explicó que las sesiones la ayudan para sentirse tranquila, en paz y comunicada con su papá: “Cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos, alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa”.

Por otro lado, Conte sostuvo que ya tuvo comunicaciones con otros familiares bajo la misma técnica de los registros akáshicos: “Me había conectado con mi abuela paterna, a quien yo no conocí”.

Luego, agregó: “Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma”.

A mediados del 2021, la exparticipante de Bailando por un sueño (eltrece) acudió a las redes sociales para expresar sus sentimientos hacia su padre, y en ese sentido les pidió a sus seguidores que le manden buenas energías para que se recupere.

En un posteo que compartió el 7 de julio a través de su Instagram escribió: “Acá respirando con vos, viejito hermoso. Te amo con el alma”.

La conductora acompañó en todo momento a su padre cuando estuvo internado por Coronavirus y relató el proceso en sus redes sociales Captura Instagram

Luego de pasar varios días internado por complicaciones derivadas del Covid-19, el papá de la conductora murió y ella lo despidió con un emotivo texto. “Estoy en tu casa. En tu lugar. En tu quincho. Aunque no sé donde estoy parada. Todas estas semanas teniendo una misión, me creí tan poderosa. Sentía que si alguien podía traerte a casa era yo, y si yo te lo pedía, lo ibas a lograr. Sé que lo intentaste con todas tus fuerzas, sé que sí”.

Dolida por la pérdida, agregó: “’Avisá cuando lleguen a casa’ me decías los domingos, pero eras vos el que mandaba el mensaje cuando estaba estacionando en la puerta de casa, como si me sintieras. Seguro está lleno de gente que te quiere mucho allá y están brindando a más no poder”.

Entre tantas anécdotas y vivencias, hacia el final del texto agregó: “Ahora me cuesta, pero sé que voy a celebrarte toda la vida como te mereces. Dale, avisame que llegaste bien así me quedo tranquila. Te amo hasta siempre viejito de mi alma”.

"Pensé que si yo te lo pedía, lo ibas a lograr", expresó Carla Conte en su cuenta de Instagram tras la muerte de su padre Captura Instagram

La última publicación que le dedicó fue a tres meses de su muerte, donde compartió una foto del hombre con sus nietos y escribió: “Tratamos de volver a vivir, y en un montón de momentos lo logramos muy bien. Volví a trabajar, conduje el programa más lindo de mi carrera, un orgullo me dio. Te extrañé mucho en esos momentos, aunque sé que estuviste ahí conmigo”.

El padre de Carla Conte con sus nietos, Mora y Facundo Captura Instagram

Por último, adelantó que el día de su cumpleaños lo va a recordar de la mejor manera posible: “El 29 de enero te prometo una fiesta hermosa, pero si no saco todo esto no puedo seguir. Te amo con toda mi alma rota, ya va a sanar… lo sé”.