Compró comida en un restaurante y se llevó una desagradable sorpresa: “Ya le había dado una mordida”

Una mujer recibió el pedido de un restaurante de comida rápida en Xalapa, México, y se llevó una asquerosa sorpresa. Si bien el momento en el que se sentó a comer no se percató de lo que había, justo en el instante que mordió un nugget de pollo visualizó nada más y nada menos que una cucaracha. La historia trascendió públicamente y el establecimiento pidió disculpas al respecto.

Según consignó el medio Veracruz, el insólito hecho ocurrió en Oriental Wok, un sitio especializado en comida asiática. A través de las redes sociales, la joven denunció lo ocurrido en el local gastronómico. “Imagínense que uno pide comida por medio de la aplicación de Uber Eats y de repente se encuentra con esto”, escribió en la introducción de su descargo, junto con la foto del asqueroso hallazgo.

La cucaracha que encontró la mujer en un nugget de pollo Veracruz

Tras revelar lo sucedido, la mujer hizo hincapié en que el lugar no cumplió con los estándares de salubridad. Por esa razón exhibió la situación, con el férreo objetivo de que no vuelva a suceder con otra persona. “Qué asco, creo que me tragué una patita, ya le había dado una mordida. Qué coraje e impotencia. No es el dinero, es el descuido que ponen al preparar los alimentos y lo insalubre que es”, sostuvo.

Si bien las sensaciones que pasaron por su cuerpo, además del asco, fue el enojo y la frustración, luego de unos minutos la mujer se calmó y se comunicó con el restaurante a través de Instagram para obtener una respuesta. Tal y como realizó en la primera publicación, compartió en las redes sociales la captura de la conversación que tuvo con el representante del lugar.

“De antemano te pido una disculpa señorita, nunca habíamos tenido un inconveniente así”, fue el primer mensaje que recibió tras su descargo. Acto seguido, le dijeron que precisamente en aquella jornada habían cambiado las lámparas de la cocina, y que por esa razón la comida podría tener insectos pequeños. “Fue un gran descuido de nuestra parte”, le dijeron.

Luego de la insólita excusa, le ofrecieron las disculpas correspondientes y le hicieron una propuesta: ”Le pido si me permite reembolsarle su dinero. Sé que no hay manera de arreglar esto, ya que pudo haberlo ingerido. Pero al menos regresarle su dinero. Nos apenas demasiado”.

La captura de la conversación entre la mujer y el restaurante Veracruz

En otra publicación, y según explicó el medio, la chica les pidió a sus seguidores que no asistan al mismo lugar para que no vivan una experiencia similar. Asimismo, recomendó que seleccionen bien el sitio al que van a pedir comida, y que cumpla con todos los reglamentos que impone el Instituto de Bromatología en México.

Por el lado de las páginas especializadas en realizar críticas, Oriental Wok tiene una reputación de 4 estrellas en la plataforma TripAdvisor. Si bien hay diversas opiniones positivas, también se suman algunas negativas, tal y como las del testimonio de la mujer, y lo hicieron saber por medio de mensajes.

“Este restaurante te ofrece arroz al vapor, pero recalentado ya que lo sacaron del refrigerador, pedí un platillo cosmo camarón, pero requieres de una lupa para verlo. En esencia, la comida no es reciente, por tu salud evita pararte en este lugar”, escribió una de las tantas comensales indignadas.

A pesar de los comentarios, hay que tener en cuenta que las experiencias entre los clientes son individuales, pero estos sitios sirven para tener un panorama de lo que uno se encontrará en el momento de pedir la comida.