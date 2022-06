Descubrió que su jefa mostraba su trabajo como propio y encontró la forma de dejarla en evidencia: la echaron

Cristina Sevcenco trabajaba en una empresa corporativa desde 2019, pero descubrió un fraude de parte de su jefa que precipitó su salida. De hecho, la joven rumana advirtió que su superior presentaba como propios trabajos suyos, se lo hizo saber, y como ignoró su reclamo, la empleada tomó una medida que la dejó en evidencia; después la echaron.

La historia trascendió, a través de la cuenta de TikTok, en voz de la protagonista. “Mi jefa presentaba mis ideas a sus superiores como si fueran de ella”, explicó la mujer de 25 años en el video que ya obtuvo más de 600.000 de reproducciones.

Sevcenco explicó al medio BuzzFeed que todo iba bien hasta que descubrió que un estudio de mercado en el que trabajó por dos semanas se lo adjudicó su jefa, quien presentó su proyecto en el mismo Power Point que entregó. “Pasé por una oficina y vi que mi trabajo se presentaba en una sala llena de gente muy poderosa. Sin embargo, mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Me rompió el corazón”, admitió.

Con todo, decidió hablar con su superior, a quien le aclaró que no quería un aumento, ni un ascenso: solo le pidió que reconociera su labor. Sin embargo, la mujer ignoró su reclamo. Frente a esta actitud, decidió dejarla en evidencia: para ello, colocó en todos sus trabajos una marca de agua con su nombre.

La reacción de su jefa fue peor aún y empezó a trabajar con otra empleada. “Días después, le avisó a su superior que hablara conmigo sobre ‘cómo funcionan las cosas aquí’. Mi carrera se ralentizó definitivamente. Ella ya no me daba tantos proyectos. Más tarde, supe que me habían sustituido y contaba con 21 días para encontrar otro trabajo”, relató la tiktoker.

Para su fortuna, después de que la despidieran pudo encontrar otro empleo. Asimismo, ahora se dedica al trabajo freelance. Mientras que en TikTok, publica contenidos relacionados con conflictos, reclamos o particulares episodios en el ámbito laboral. “Mi jefe es aún más mañoso, me llama antes de las reuniones y me pregunta mi opinión, luego en la reunión la expresa como propia”; “¡Denuncié a una jefa ante el área de RR.HH. por haber eliminado mi nombre de un informe mío y luego sustituirlo por el suyo y el de dos personas de mayor jerarquía en la compañía. La suspendieron”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió su posteo sobre experiencias laborales similares.

Para evitar que sus empleados legaran fuera de horario al trabajo, un jefe tuvo una idea que generó polémica: por cada minuto de demora, deberían quedarse 10 minutos extra al cierre de la jornada laboral, una regla que recibió todo tipo de críticas en las redes sociales.

Llegar tarde al trabajo comenzó a ser cada vez más peligroso para un usuario del foro Reddit que, para recordar una época oscura de su vida, publicó este viernes en la web un cartel que generó indignación de forma inmediata en el universo digital. “Un grito para el peor lugar en el que trabajé”, escribió, y remató: “Salario mínimo, por supuesto”.

En la foto del escueto, pero contundente comunicado se puede leer la polémica regla que había impuesto su entonces jefe, al que no recuerda con demasiado cariño. “Nueva regla de la oficina”, anuncia en letras mayúsculas al comienzo de la breve nota.

Y continúa: “Por cada minuto que llegues tarde al trabajo, tendrás que trabajar 10 minutos después de las 6 de la tarde”. Luego, y por si no había quedado claro el mensaje, el jefe agregó: “Por ejemplo, si llegás a las 10.02, tendrás que quedarte 20 minutos más, hasta las 18.20. Gracias”.

Al leer esto, los usuarios del foro no tardaron en llenar de críticas esta peculiar normativa, a la que describieron como “hilarantemente patética, mezquina y triste”. De hecho, hubo varios que no solo se manifestaron en contra de la medida, sino que además aseguraron que simplemente la ignorarían si se pusiera en práctica en sus respectivos trabajos.

También hubo quienes sugirieron que los empleados se aprovecharan de la regla para reclamar el pago de horas extraordinarias, aunque el autor del posteo explicó que no se pagaban las horas extra en ese trabajo. Según su testimonio, era un empleo al que llegó poco después de salir de la universidad y, afortunadamente, pudo dejarlo después de un par de meses.