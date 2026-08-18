Compró un sillón usado, lo mostró en TikTok y le hicieron una advertencia definitiva: “Limpialo bien”

Lo que parecía ser una excelente oportunidad para renovar su casa terminó convirtiéndose en una inesperada historia viral. Una mujer compró un sillón usado a través de Facebook Marketplace y, orgullosa de su nueva adquisición, decidió mostrarlo en TikTok. Sin embargo, fueron sus propios seguidores quienes le advirtieron sobre el particular uso asociado a ese tipo de muebles.

La protagonista de la historia es Mallory, una joven británica de 27 años, quien buscaba diferentes objetos para decorar los ambientes de su hogar cuando encontró un sillón publicado en la plataforma de compraventa de Facebook. El diseño llamó inmediatamente su atención y el precio terminó de convencerla. Según contó, pagó alrededor de 600 euros por el mueble y consideró que había conseguido una verdadera oportunidad.

Una mujer compró un sillón y se enteró de la historia que había detrás gracias a sus seguidores

Hasta ese momento, no había nada extraño en la compra. Todo cambió cuando decidió enseñar el sillón a sus seguidores de TikTok. Luego de publicar las imágenes, comenzaron a aparecer comentarios de usuarios que aseguraban reconocer el particular diseño. Según explicaron, ese tipo de sillones suele encontrarse en espacios vinculados con prácticas swinger. Las respuestas provocaron una mezcla de sorpresa y preocupación en Mallory, que hasta entonces desconocía por completo esa asociación.

Mallory decidió tomarse con humor el inesperado descubrimiento y compartió un video en su cuenta de TikTok, @malloryonthemoon, para contar lo ocurrido. “Cuando comprás un sofá en Facebook Marketplace y TikTok te permite saber que alguna vez fue un sofá para swingers”, escribió sobre las imágenes.

La publicación provocó inmediatamente una catarata de comentarios. Mientras algunos usuarios bromearon con la situación, otros le hicieron una recomendación muy concreta: limpiar en profundidad el mueble antes de continuar utilizándolo.

Pese a las advertencias, la mujer lució con orgullo el sillón en su living Captura TikTok

“¿Puedo decir que definitivamente vi este sillón antes? Te ruego que lo limpies”, escribió una usuaria. Otro comentario se tomó la situación con humor y agregó: “Los swingers realmente tienen el mejor gusto en muebles”. Incluso hubo quienes aseguraron haber visto diseños similares en establecimientos destinados al intercambio de parejas. “Los vi en un club de swingers y definitivamente te puedo asegurar que no estaban vestidos”, sostuvo otra persona.

Según algunos usuarios, sillones similares podían alcanzar valores considerablemente superiores. “¡Pero niña, encontraste oro! ¿Solo 700 dólares?”, comentó uno de sus seguidores al conocer cuánto había desembolsado.

¿Qué hizo la joven con el sillón después de conocer su supuesto pasado?

Tras la repercusión del primer video, Mallory publicó una segunda grabación para aportar más detalles sobre cómo había conseguido el mueble y, especialmente, quién se lo había vendido. Según relató, la propietaria anterior era una mujer mayor que vivía en una lujosa mansión. Ese encuentro había hecho que inicialmente no imaginara ningún uso particular para el sillón.

Por ese motivo, la joven puso en duda que su nueva adquisición realmente hubiera tenido el pasado que algunos seguidores le atribuían. Aun así, después de recibir decenas de advertencias, decidió tomar precauciones.

Mallory aseguró que limpió completamente el sillón antes de continuar utilizándolo y dejó en claro que, pese a todo lo que descubrió después de comprarlo, no se arrepentía de haberlo llevado a su casa. “Es cómodo para mí y mis mascotas, además queda bien en el living. Lo limpié de arriba a abajo”, aseguró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA