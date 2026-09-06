Confucio, filósofo chino: “Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás disgustos”

El filósofo chino Confucio, nacido en el año 551 a.C. y fallecido en el 479 a.C., dejó un legado intelectual que perdura en la actualidad. Su doctrina, base del confucianismo, enfatiza principios como la armonía familiar, la piedad filial y una ética humanista centrada en las relaciones entre individuos. Entre sus enseñanzas más difundidas, una máxima destaca por su vigencia: “Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos”. Esta frase invita a una gestión inteligente de las expectativas en cualquier vínculo social, familiar o profesional.

La premisa de Confucio no promueve la desconfianza ni el aislamiento del prójimo, sino que el planteo busca restaurar el equilibrio a través de la conducta de cada persona. Al redirigir la exigencia hacia el propio comportamiento, el individuo asume la responsabilidad de sus actos y decisiones. Según este enfoque, la excelencia nace de un compromiso ético personal y no de la competencia constante con el entorno. De esta forma, el sujeto evita el rol de víctima y fomenta su propio crecimiento interior, un proceso que la psicología moderna asocia con la inteligencia emocional.

Las palabras de Confucio siguen vigentes en pleno 2026 IA

El sufrimiento humano nace, con frecuencia, de las expectativas depositadas en terceros, y cuando las personas esperan que los demás actúen bajo sus propios códigos o mapa emocional, sobreviene la desilusión. La filosofía confuciana, en cambio, propone que cada individuo ama y expresa cariño de maneras diversas. Pretender que otros cumplan con guiones ajenos constituye el camino más directo hacia la frustración. Por ello, la madurez emocional llega cuando el sujeto deja de construir su paz sobre aquello que no puede controlar: el comportamiento ajeno.

La obra de Confucio, compilada principalmente en Las Anacletas, se divide en Los Cuatro Libros y Los Cinco Libros. Durante su vida, trabajó como contable, cuidador de animales y funcionario en el Estado de Lu. Su reputación como maestro sabio creció hasta convertirlo en Ministro de Justicia. Tras renunciar a su cargo, inició un largo peregrinaje por diversos pueblos chinos. A los 68 años, regresó a su ciudad natal para editar textos clásicos y continuar su labor educativa. Su influencia fue tan profunda que la dinastía Han adoptó su filosofía como ideología oficial del Estado chino en el siglo II a.C.

Hacer las cosas por uno mismo tiene un gusto distinto al no depender de nadie

Sobre la vejez, el pensador dejó otra reflexión viral: “La vejez es algo bueno y placentero. Es cierto que te apartan suavemente del escenario, pero luego te dan un lugar tan cómodo en primera fila como espectador”. Más allá de sus sentencias, Confucio definía el concepto de “junzi” para describir al ser humano noble.

Este individuo se examina antes de juzgar al otro y concentra su energía en la calidad de sus acciones en lugar de buscar aprobación externa. La clave reside en ser digno de reconocimiento, no en obtenerlo. Este cambio de perspectiva permite relacionarse con los demás desde la libertad y no desde la necesidad, para poder proteger así el equilibrio mental propio.