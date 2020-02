Conmovedor: un chico dibujó a su perra perdida porque no tiene fotos de ella

El tierno dibujo de un chico mexicano que perdió a su perra salchicha

16 de febrero de 2020 • 09:49

José Miguel, un chico de 11 años de Toluca, en México, se levanta desde hace 13 días con una esperanza que (hasta ahora) se le niega: encontrar a su perrita.

El pequeño perdió a Estrella, su perra salchicha y como no tiene ninguna fotografía de ella para difundir decidió dibujarla. En total, realizó 15 ilustraciones de su mascota.

"No tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara. Sé dibujar, pero nada más vi una imagen en Internet y la calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla", relató el niño, citado por Excelsior.

"Habíamos salido el día 3 de febrero a Tepotzotlán -contó-. Fuimos todos excepto mi hermana Jessica y luego me dijo ella que cuando había salido de la casa todavía estaba y entonces ya no supe que pasó, ya no estaba".

"Si alguien la tiene que me la devuelva, de hecho hay recompensa y también que a sus familiares les digan esto, si nos están viendo en la tele por favor", fue la súplica de José Miguel, que sueña con reencontrarse con la cachorra.