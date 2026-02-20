Las efemérides del 22 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como este domingo en que se cumplen 14 años de la tragedia de Once.

Se recuerda así al accidente ferroviario en el que 52 personas murieron y más de 700 quedaron heridas. Este se dio un día como hoy, pero de 2012, a las 8.33. En este triste hecho, una formación de la línea Sarmiento con el número 3772 no detuvo su marcha y chocó contra el paragolpes de la plataforma 2 de la estación terminal Once.

En la tragedia de Once murieron 52 personas y hubo más de 700 heridos Archivo

Un juicio oral posterior determinó que el mal estado del transporte y la conducción negligente del mismo adjudicaron responsabilidades a 21 personas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Entre ellas hubo dos funcionarios del Poder Ejecutivo ―los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi―, dieciocho directivos de la empresa concesionaria Trenes Buenos Aires (TBA), cuyo titular era Sergio Claudio Cirigliano; y el maquinista, Marcos Córdoba.

Efemérides del 22 de febrero

1512 - Muere el explorador y comerciante italiano Américo Vespucio.

1732 - Nace el político estadounidense George Washington, primer presidente de EE.UU. (1789-1797).

1788 - Nace el filósofo alemán Arthur Schopenhauer.

1900 - Nace el cineasta español nacionalizado mexicano Luis Buñuel.

Categoría clásicos: El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, en Qubit

1905 - Nace el actor y cómico argentino Luis Sandrini.

1913 - Muere el semiólogo y lingüista suizo Ferdinand de Saussure.

1939 - Muere el poeta español Antonio Machado.

1942 - Muere el escritor y activista austríaco Stefan Zweig.

1944 - Nace el cineasta estadounidense Jonathan Demme (El silencio de los inocentes).

1949 - Nace el piloto de automovilismo austríaco Niki Lauda.

1959 - Nace el actor estadounidense Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

1974 - Nace el cantante y músico británico James Blunt.