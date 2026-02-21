Un perro detectó el cáncer de un matrimonio y les salvó la vida

Ceto, un labrador mestizo de California, se convirtió en un héroe para Chase Johnson, de 36 años, y su esposo Ben Byrn, de 48, al alertarlos de sus diagnósticos de cáncer, salvándoles la vida. La historia no tardó en difundirse por redes sociales y sirvió para generar consciencia sobre lo mucho que puede ayudar un diagnóstico temprano en estas complicadas enfermedades.

La proeza de Ceto comenzó en enero de 2021, cuando el perro, habitualmente tranquilo, empezó a manifestar un comportamiento inusual que rápidamente llamó la atención de sus dueños. Según Johnson, “Ceto es un perro bastante calmado; nunca se pone ansioso”. Durante semanas, la siguió, se paseaba, gemía y se lo notaba visiblemente ansioso, según expresó. Un día, Ceto golpeó con su nariz el seno izquierdo de Chase dos veces, y el segundo impacto le dolió, lo que la llevó a palparse y descubrir un bulto.

Tras varias consultas, Chase fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, una forma agresiva. Su tratamiento, que incluyó quimioterapia, radioterapia, lumpectomía y extirpación de ganglios linfáticos, resultó exitoso. “Si él no hubiera hecho eso, no lo habría encontrado”, admitió Johnson. Un oncólogo le confirmó que, de no haber acudido a tiempo, su pronóstico podría haber sido fatal, lo que agiganta todavía más la imagen de su mascota.

Chase Johnson pudo descubrir su cáncer a tiempo gracias a su perro Ceto SWNS

Pero esta “habilidad” de Ceto no era una novedad, sino que antes alertó a Ben Byrn sobre su cáncer de colon con un comportamiento ansioso similar. Este antecedente fue crucial, ya que cuando Ceto se mostró ansioso nuevamente, Chase y Ben supieron que algo andaba mal. Pero, como Ben tenía un chequeo claro, Chase intuyó que la advertencia era para ella.

Johnson, abogada de profesión, enfrentó escepticismo médico inicial: “Les dije que había encontrado un bulto, pero me dijeron que era demasiado joven para tener cáncer”. Le aseguraron que el cáncer no dolía y que era un quiste benigno, por lo que ella no quedó satisfecha y, apoyándose en la experiencia de Ceto con su marido, persistió en su búsqueda por analizar su cuerpo. Contactó a una asociada médica en el Hospital de la Universidad de Duke, quien, tras escuchar la historia, accedió a enviarla a una mamografía. El 16 de febrero de 2021, el diagnóstico confirmó sus sospechas y la intuición del perro, lo que desembocó en el resultado ya conocido.

Actualmente, Chase participa en un ensayo clínico de la Clínica Cleveland para una vacuna preventiva contra el cáncer de mama triple negativo. Este estudio de fase 1, que busca nuevos conocimientos, incluye a 35 pacientes y representa una esperanza. El Dr. G. Thomas Budd, investigador principal, destacó: “Es un momento de esperanza para todos los que nos preocupamos por esta grave enfermedad”. Con estas palabras, subrayó la relevancia de estas estrategias ante un cáncer con opciones limitadas, donde cada día puede ser fundamental para evitar un avance agresivo de la enfermedad y poder combatirla en una etapa anterior.

Hubo éxito inicial en una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Si bien todavía faltan pruebas en poblaciones más grandes, un ensayo en pacientes muestra resultados prometedores contra el cáncer de mama triple negativo.

El nuevo tratamiento experimental consiste en una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el tumor de cada paciente

Este tipo de tumor es el más agresivo, el que afecta a mujeres más jóvenes y el que causa recaídas de forma más habitual, normalmente durante los tres primeros años tras el primer tratamiento. Además, el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres, y el triple negativo supone un 15% de todos ellos.

El nuevo tratamiento experimental consiste en una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el tumor de cada paciente. Se administra junto al resto de los fármacos disponibles, preferiblemente en fases tempranas de la enfermedad. La primera fase de pruebas en pacientes muestra respuestas positivas en la mayoría de ellas. De las 14 mujeres tratadas, 11 respondieron completamente y llevan seis años sin cáncer. Los resultados se publican en Nature, referente de la mejor ciencia mundial.