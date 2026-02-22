Se refugió de una tormenta de nieve en una casa en ruinas, hasta que un vecino lo vio: “El viento azotaba con fuerza y estaba muy asustado”

Mientras rastrillaba la zona, una mujer pudo localizar al animal; “hacía tanto frío que no sentíamos las manos cuando lo agarramos”, dijo

Esa tarde, un viento gélido azotó la zona y anunció una fuerte tormenta de nieve. Era la última semana de enero y, preocupada, la rescatista de animales Donna Lochmann recorría las calles en busca de perros sin hogar antes de que la feroz tormenta de nieve que el servicio meteorológico había anunciado, llegara la ciudad.

Hasta que se topó con una imagen triste: un pitbull de pelaje marrón y blanco se asomaba desde la ventana de una casa abandonada. Escondido en el segundo piso de una casa en ruinas, el pobre animal podría haber pasado fácilmente desapercibido. Pero un vecino lo vio y llamó a Stray Rescue of St. Louis (SRSL) para pedir ayuda. Fue así como Lochmann pudo acceder hasta el lugar donde se refugiaba el perro.

Un pitbull de pelaje marrón y blanco se asomaba desde la ventana de una casa abandonada. FB Stray Rescue of St. Louis

“Había logrado subir unas esas escaleras empinadas, pero luego estaba demasiado asustado para bajar”, ​​escribieron los voluntarios de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) en un posteo de Facebook. “El viento azotaba con fuerza en el segundo piso, sin paredes que lo protegieran”.

Con más animales por salvar antes de la tormenta, Lochmann y su equipo de rescate solo tuvieron unos minutos para rescatar al perro, que más tarde se llamaría Snow Mageddon. Entraron en la casa y subieron con cuidado por una escalera llena de escombros hasta llegar al segundo piso.

El animal estaba en el segundo piso de la casa. FB Stray Rescue of St. Louis

Allí, encontraron a Snow Mageddon asustado y sin saber cómo ponerse a salvo. Al principio, el perro asustado se resistía a los llamados de Lochmann, pero con un poco de persuasión, finalmente logró llegar hasta ella.

"El viento era tan frío que no sentíamos las manos". FB Stray Rescue of St. Louis

Como directora de rescate de SRSL, Lochmann rescató a muchos perros de casas abandonadas, pero este caso se sintió más urgente que la mayoría debido al clima. “Solo estuvimos allí unos 10 minutos. No podíamos sentir las manos ni los dedos cuando lo atamos. Había mucho viento en el segundo piso”.

En cuanto llegó al refugio, el perro se acomodó y se durmió. FB Stray Rescue of St. Louis

Lochmann le colocó una correa a Snow Maggedon y lo llevó a la clínica veterinaria de SRSL, donde le hicieron una revisión completa y le dieron un merecido descanso. “Lo rescatamos hace unas horas y desde entonces ha estado profundamente dormido en una manta”, escribió SRSL. “¡Estará calentito y seguro esta noche!”.

Con su padre de tránsito. FB Stray Rescue of St. Louis

A medida que se acercaba la tormenta, el personal de SRSL hizo un llamado ferviente a la comunidad, solicitando hogares temporales de tránsito con la esperanza de tener más espacio en el refugio para los animales en situación de calle que llegaran.

"Es cariñoso y relajado". FB Stray Rescue of St. Louis

Afortunadamente, una dulce pareja -Kara y Dan- vio la publicación de Snow Maggedon pocos días después de su rescate y decidieron recibir al perro durante una semana. Y no tardaron en enamorarse perdidamente de él.

“No sabíamos que este perro acabaría siendo todo lo que un humano desearía en un compañero de cuatro patas". FB Stray Rescue of St. Louis

“No sabíamos que este perro acabaría siendo todo lo que un humano desearía en un compañero de cuatro patas. Es relajado, dulce y cariñoso. Le gusta dar abrazos y acurrucarse cerca de uno”, escribió la pareja a SRSL, y luego lo compartió en Facebook. “Aunque Snow Maggedon solo lleva menos de 48 horas en nuestra casa, está claro que hará MUY feliz a alguien cuando lo adopten”.

Snow Maggedon está en adopción. FB Stray Rescue of St. Louis

. FB Stray Rescue of St. Louis

A Snow Maggedon aún le quedan unos días con sus padres de tránsito antes de regresar al refugio, y están aprovechando al máximo el tiempo juntos. Mientras el dulce cachorro sigue esperando su feliz para siempre, sus cuidadores están seguros de que su hogar ideal para siempre está a la vuelta de la esquina. “Se merece lo mejor”.

