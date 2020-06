Gabriela Cicero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 00:30

El confinamiento, acá y en todas partes del mundo, dejará grabado en nuestras memorias y nuestras redes sociales, historias inolvidables, casi de película. Especialmente aquellas que tiene como protagonistas a héroes de la vida cotidiana. El español Jaime Coronel no es médico, ni enfermero. No salvó ninguna vida. Pero logró convertir la cuarentena para su hija Mara, de tres años y medio, en una fiesta interminable de Carnaval.

En su nuevo vecindario en Puertollano, en Ciudad Real (a dos horas de Madrid), Jaime y su niña, salían todos los días, tomados de la mano, a sacar la basura, disfrazados . Cada día lucían trajes diferentes. De cuentos de hadas, de superhéroes, personajes de series. ¿Quién es ese padre que alivió el encierro de su pequeña, viviendo un mundo de fantasías y conmovió a una gran audiencia? ¿Quién filmaba? ¿De dónde sacaban los trajes? Las escenas se viralizaron en las redes. En una conversación telefónica, Jaime, nos contó en detalle cómo empezó todo y sus motivaciones.

¿Ya tenías la costumbre de disfrazarte junto a tu hija?

Sí, desde que cumplió un año. Acostumbramos a disfrazarnos de los personajes que creemos que combinan muy bien. Empezamos con Masha y el oso, que son unos dibujos rusos o polacos, que la niña veía desde muy pequeña y le hacía ilusión. A partir de ahí empezamos a disfrazarnos en todos los carnavales, todos los Halloween, siempre a dúo.

¿Y cómo empezó todo en la cuarentena?

Casi por casualidad. Estábamos ordenando el trastero (baulera) con mi mujer, al inicio de la cuarentena, y Olaf (el muñeco de nieve de Frozen) estaba allí. Haciendo el tonto, me lo puse. Y la niña entonces quiso ponerse el de Elsa. A partir de ahí, estuvimos jugando, disfrazados durante todo el día. Cuando llegó la hora del aplauso al personal de la salud, que era costumbre a las 20 horas, dije que si estaba vestido de Olaf así saldría a sacar la basura. Y lo hice. Y a partir de ahí, me animaron en las redes sociales que siguiera haciéndolo, porque les había hecho gracia y que había animado animado a los niños. Entonces lo seguimos haciendo.

¿Quién filmaba?

Quien me fimaba era mi mujer. Es la cómplice. Grabó todos los videos y los subió a las redes.

Pero al principio, salías en los videos solo y después con tu hija...

Empecé a salir con Mara cuando el gobierno dijo que los niños podían ir un ratito a dar un paseo. Pero ella no quería dar el paseo, quería salir conmigo disfrazado. Porque en eso consistían todos los días, estar aquí disfrutando, jugando, haciendo disfraces. De acuerdo a lo que veíamos en el día, dibujos o películas, decidíamos qué traje ponernos. Entonces, al principio cuando no podía salir, se quedaba un poco triste, hasta que me veía por el balcón y me llamaba papi, papi . Cuando hubo oportunidad de salir juntos, enseguida me pidió si podía salir conmigo. Y ahí comenzamos. Tirábamos la basura disfrazados. Cuando empezó a salir ella estaba emocionada, porque la gente aplaudía y no era consciente que aplaudían a los médicos. Como estábamos en la calle, ella creía que nos aplaudían a nosotros.

Seguramente los vecinos les aplaudían. ¿Qué le decían?

Le decían que iba guapísima.

¿Cuál fue el día más emocionante?

El penúltimo día. Vinieron las ambulancias a agradecernos por salir a amenizar la situación para la gente. Y fue muy especial para la niña porque le dieron una sorpresa. Recibió una bolsa con unas chucherías (golosinas) y palomitas (pochoclo). Fue totalmente inesperado. Cuando salimos estaban las ambulancias ahí.

Tu gesto hacia tu hija tiene algo de la fantasía, salvando las distancias de la situación, de lo que hizo el protagonista de la película La vida es bella por su hijo. ¿Qué fue lo que te motivó, más allá de la casualidad de encontrar los trajes, para hacer todo eso por tu hija?

La motivación fue ella y los niños en general. Porque ellos son frágiles, no saben lo que está pasando, y hay que intentar de que no se enteren de todo esto. Ella no quería dar paseos. Lo que quería hacer era salir con su papá, disfrazada y ya está. Con eso tenía bastante ella y nosotros también.

¿Tuviste que salir a conseguir trajes? ¿Ella te pedía?

-Ella llevó 9 y yo solo, 29. Alguno sí que le tuve que comprar. Otros los teníamos y otros los hemos hecho en casa.Teníamos el de Rapunzel, La Bella y la Bestia. Así pequeña como es claro que me pedía disfraces. Las princesas, especialmente. Le gustan todas.

¿Qué mensajes recibiste en las redes sociales?

Me agradecían por hacer esto de manera tan simpática, tan alegre. De hacer sentir a la gente bien, un momento ameno al menos por un rato.

¿Estabas muy golpeado por la falta de trabajo a causa del confinamiento?

-Sí. Mucho. Nuestro sector el de transporte, en general no había parado, pero el nuestro en concreto, el de transporte de mudanzas, sí. No se podía entrar a casas ni edificios. Lo positivo es que esos dos meses los he pasado íntegros con mis pequeños.

¿Tenés otro más?

Si. Joel. Nació nueve días antes de la cuarentena. Así que he podido ayudar más a la madre. Hemos estado dedicados a ellos.

Vimos que aprovechaste los videos para promocionar tu negocio. Figuran en los videos carteles de Mudanzas.

Sí.Que todos los meses tengo que pagar muchas cuentas y qué mejor si aprovechar algo la publicidad gratuita. De un video viral no pretendo sacar nada. Es un video de mi hija y mío. No quiero sacar rendimiento. Yo lo que quiero es que nos conozca más gente y si puedo conseguir trabajos, pues mira, mejor.

¿Contrataron tus servicios ahora conociéndote?

Aquí en mi ciudad algunos me han llamado. Y también me he hecho famoso (Se ríe).

Los videos de Jaime pueden verse en la cuenta de Instagram @jimu25702