De Portugal a Mar del Plata en velero: la odisea de Juan Manuel Ballestero para volver a ver a sus padres

MAR DEL PLATA. Si algo le faltaba era un buen chubasco de bienvenida. Había hecho una parada obligada y larga en Vitoria, Brasil, por una avería. Y una última escala en La Paloma, Uruguay. Desde allí el lunes pasado emprendió el último tramo de su travesía más osada: cruzar en un pequeño velero el océano Atlántico, desde Portugal a Mar del Plata, no ya como una aventura de navegante solitario, como lo había hecho en 2011, sino para poder sortear la falta de vuelos por la cuarentena y reencontrarse aquí con sus padres, que tienen 90 y 82 años.

Un "vamos" con los brazos en alto lanzó al aire un extenuado, pero muy sonriente Juan Manuel Ballestero, enfundado en un mameluco rojo y con una boina negra. El mismo grito a modo de saludo le devolvió su hermano, Carlos, que lo esperó en uno de los muelles del Club Náutico, frente al que quedará anclada el Skua, la embarcación de apenas 8,8 metros de eslora y 3500 kilos. Fue su transporte y su hogar desde el 24 de marzo pasado.

Ballestero comenzó su aventura el 24 de marzo pasado

Barbado en tono platinado, cansado, pero feliz, ancló en el espejo interior del puerto local, donde deberá cumplir un aislamiento de 14 días antes de pisar tierra. Si las autoridades sanitarias locales tienen algo de comprensión, es probable que le descuenten los casi tres días que pasó en alta mar.

No pudo llegar a tiempo para el cumpleaños de su papá, Carlos. Ya está aquí, en destino, pero aún no podrá abrazarlo el domingo próximo, cuando se celebre el Día del Padre. O quizás, si se habilita la posibilidad de un testeo que descarte pronto que no es portador del nuevo coronavirus y entonces sí, más pronto podrá también estar con Nilda Gómez, su madre.

Saludó a amigos que le fueron a dar la bienvenida en la siempre bravía embocadura del puerto. Lo recibieron con aplausos por igual desde los morros de las escolleras Norte y Sur. "Manden una milanesa", gritó desde la cubierta, en tono de broma, pero con la ilusión de que le cumplan el deseo luego de casi tres meses en alta mar, por momentos en medio de rutas de enormes buques de carga.

Ballestero, de 47 años, tomó la decisión de emprender el viaje para reencontrarse con sus padres que viven en Mar del Plata

Ballestero, de 47 años, recurrió para esta verdadera epopeya a un velero plástico. "Lo que se necesita aguas adentro es acero", había reconocido en un video que envió a sus amigos cuando tuvo el percance y se cansó de sacar agua del casco frente a las costas de Brasil.

"Es una locura", le habían dicho sus amigos cuando les comunicó, allá cuando promediaba marzo, que izaría las velas del frágil Skua porque, en medio del crudo impacto que el coronavirus tenía en toda Europa, lo único que quería era volver a la Argentina para estar con sus padres.

Ya lo había hecho en 2011, casi como un desafío personal. Aquella vez -contaron sus amigos a LA NACIÓN - por problemas con la documentación del velero se tuvo que ir pronto. Y terminó en Uruguay. Hoy está decidido a quedarse aquí. Aunque haya que esperar casi dos semanas, el abrazo con sus padres está a un paso. Y el objetivo alocado, casi cumplido.