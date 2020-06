Consejos sobre sushi, de la mano de un experto: Rubén Young Chávez

Crédito: Silvio Zuccheri

Técnica milenaria y mucho de pasión, según el sushiman de Nicky Harrison, que ofrece sus mejores rolls

Tradicional o nikkei. Para el sushiman, la principal diferencia de su cocina es el sabor de la fusión nipona y peruana, llamada nikkei. "Porque en esta opción surge la posibilidad de mezclar lo mejor de la cocina japonesa tradicional con la infinidad de sabores e ingredientes de Perú", explica Rubén, que además de manejar la barra de Nicky Harrison, es el sushiman de Trade .

Crédito: Silvio Zuccheri

Paso complicado. "Lo más difícil a la hora de la elaboración es poder expresar la complejidad del sabor en la estética de la pieza. Y que siempre se pueda ofrecer de la misma manera al comensal. El vegetal debe ser de estación y la pesca bien fresca , y hay que entender sus formas correctas de uso. Sin respeto por el producto no puede haber buen sushi".

Crédito: Silvio Zuccheri

Per cápita. "Recomendamos empezar con algo fresco, como un ceviche, un tiradito, o cortes de sashimi con la pesca del día, para seguir con unos nigiris y rolls; pueden ser entre unas 14 y 20 piezas por persona ".

Crédito: Silvio Zuccheri

Un bocado. Muchas veces las piezas resultan muy grandes. Rubén aclara que el tamaño ideal es el que te permite comerlo de un bocado , "porque la idea es que se pueda apreciar la armonía de todos los sabores en conjunto, y a veces, no necesariamente con salsa de soja. Cada pieza tiene su secreto".

Crédito: Silvio Zuccheri

Acompañamiento. Rubén propone un vino blanco de buena acidez o un espumante rosado , pero aclara que los cocktails frutales combinan muy bien con el sushi.

Crédito: Silvio Zuccheri

El arroz. Sushi significa una forma particular de preparar el arroz. Sushi no es pescado crudo con acompañamiento; siempre lleva arroz, pero no tiene por qué llevar pescado, es por eso que en una pieza, el arroz es el secreto del éxito de un buen sushi . "Es lo primero que se aprende a cocinar en nuestra barra. Secreto no tiene, hay que seguir los pasos de esta técnica milenaria, y entonces no puede salir mal. Saber bien los pasos y seguirlos con responsabilidad", dice Rubén.

Crédito: Silvio Zuccheri

En pandemia. "En Nicky Harrison ofrecemos delivery solo para lo que pueda llegar bien fresco, por eso preparamos los pedidos lo más cerca posible de la hora de entrega. También armamos combos que incluyen vino o cocktails embotellados de nuestro bar, The Harrison Speakeasy ". Los envíos o take away de Nicky salen de miércoles a domingo. Los pedidos se hacen a partir de las 18 por WhatsApp al 11-5848-3537.