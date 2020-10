En un breve pero efectivo clip, Barbie y su amiga Nikki abordan los prejuicios raciales y distintas situaciones típicas de discriminación. La iniciativa fue celebrada en las redes sociales por la claridad de su guión, dirigido a los más chicos Crédito: Instagram

Con mucho más éxito que las celebrities de la vida real, Barbie se destacó en las redes sociales por dar un mensaje claro y concreto acerca de los prejuicios raciales. El pasado 8 de octubre, en el canal de YouTube de la muñeca, se publicó un breve clip en el que ella y su amiga Nikki conversan sobre el racismo. Un diálogo breve con las palabras adecuadas que, además de acumular cientos de miles de reproducciones, se volvió en viral en Twitter e Instagram.

Sentadas detrás de un escritorio, Barbie y Nikki abordan el privilegio de las personas blancas y las luchas contra los prejuicios raciales. Todo en, aproximadamente, sesenta segundos. Gran parte de los comentarios positivos sobre el video hicieron referencia a la claridad del guión para tratar un tema difícil en el marco de un contenido dirigido a los más pequeños.

Una Barbie preocupada comienza contando por qué es importante conversar sobre el racismo para hacerlo visible, pero en lugar de monologar le cede la palabra a Nikki, quien relata diferentes situaciones en las que fue juzgada por el color de su piel.

"Millones de personas en el mundo siguen luchando contra el racismo y lo hacen porque, con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo, las personas de color fueron tratadas de manera injusta y hasta las lastimaron solo por el tono de su piel", expresa Barbie.

Luego, Nikki continúa hablando sobre algunos de los episodios de discriminación que sufrió: "El mes pasado, Barbie y yo tuvimos un concurso de venta de stickers en la playa. Nos separamos y fuimos en direcciones distintas para ver quién podía vender más. Mientras estaba en la playa, los oficiales de seguridad me detuvieron pensando que estaba haciendo algo mal, aunque yo estaba haciendo lo mismo que vos".

Nikki también se refiere a un momento en la escuela cuando, al unirse a un club de francés, la profesora le dijo que solo estaba ahí porque había tenido "suerte" en el examen de ingreso. Barbie interviene y le pregunta: "¿Por qué no te quedaste y le demostraste que estaba equivocada?". La amiga se sincera y explica que está agotada de tener que probarles cosas a las personas: "La gente pone excusas y dice, bueno, quizás deberías haber tenido un permiso para vender en la playa. Pero no es así, actúan de esa manera solo porque asumen ciertas ideas sobre mí debido a mi color de piel".

Barbie concuerda: "Esas suposiciones no se aplican sobre los blancos como yo. Es injusto, porque los blancos obtienen una ventaja que no ganaron y los negros una desventaja que no merecen". Nikki le responde que su reflexión y su apoyo "es muy útil".

Lisa McKnight, directora global de Barbie & Dolls en Mattel, Inc., dijo al sitio Insider que el video forma parte del trabajo de la marca para hacer foco en los problemas actuales: "Ser un aliado incluye tener conversaciones difíciles para comprender mejor la discriminación. Esperamos que al aprovechar a Barbie y Nikki para explorar estas conversaciones en un formato adecuado para los niños, podamos generar discusiones productivas para las familias".

No es la primera vez que Barbie se enfrenta con problemas de la vida real. En julio, la marca -fundada en 1959- subió un video en el que la muñeca habla de cómo las chicas están condicionadas a pedir demasiado perdón y de sentirse culpables por sentirse tristes. Este tipo de acciones se enmarcan en una estrategia global corporativa de empoderar a los niños y se alinean con lanzamientos de distintas Barbies: las profesionales, las que se postulan para ocupar cargos públicos y aquellas con distintos tipos de cuerpos, alturas y tonos de piel.

De acuerdo con la CNN, con más de nueve millones de suscriptores, la cuenta oficial de Barbie es actualmente el canal más visto dirigido a niñas en YouTube.