La verdura llena de propiedades y beneficios para la salud que casi nadie conoce

Las verduras ocupan un lugar central en cualquier alimentación equilibrada, pero aun así es común que muchas personas terminen recurriendo siempre a las mismas opciones de rutina. Sin embargo, existe un universo de alternativas menos conocidas que destacan por sus propiedades inesperadas y por la facilidad con la que pueden incorporarse a distintos platos. En esta oportunidad, se presenta una de ellas: un vegetal muy consumido en España, que suele pasar desapercibido y no recibe el reconocimiento que realmente merece.

Se trata del grelo, las hojas tiernas y comestibles que crecen en los tallos del nabo y que presentan sus pequeñas flores en el extremo. A simple vista, se reconocen por su tallo firme del cual brotan hojas verdes de distintos tamaños, formando un conjunto característico. Cuando la planta aún es joven y no desarrolló las flores, recibe el nombre de nabiza, una versión más suave y delicada que también se incorpora a diversas preparaciones.

Es una verdura muy presente en la mesa gallega durante los meses fríos, aunque también forma parte de preparaciones típicas de la gastronomía portuguesa e italiana. En Argentina es posible encontrarla, y una de sus ventajas es que conserva mucho mejor la textura que la espinaca: requiere una cocción un poco más prolongada, pero no se deshace con la misma facilidad, lo que la vuelve ideal para platos en los que se busca mantener cierta firmeza.

Sus sorprendentes propiedades

Según dieron a conocer en la revista especializada Cuerpo mente, los grelos se caracterizan por tener un alto contenido de agua y un aporte muy bajo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Su verdadero valor nutricional aparece en la fibra —que representa alrededor del 3,2% de su peso— y en la concentración de vitaminas, minerales y compuestos que favorecen la digestión y la correcta asimilación de otros alimentos. Esto los convierte en una verdura especialmente interesante dentro de una alimentación variada.

En el plano vitamínico, destacan de manera notable. Son extraordinariamente ricos en vitamina A: incluso después de cocinarlos, una porción de 100 gramos puede cubrir más del 150% de las necesidades diarias. También aportan vitamina C, aunque su presencia se reduce aproximadamente a la mitad cuando se hacen en agua. A esto se suma su contenido de vitamina B9, esencial para la renovación de glóbulos rojos y la prevención de la anemia, ya que 100 gramos llegan a cubrir cerca de un cuarto del requerimiento diario. Además, sorprenden por su aporte de vitamina E, una vitamina liposoluble poco habitual en verduras de hoja; una ración ofrece una cantidad comparable a la del brócoli o la leche de soja, lo que equivale alrededor del 10% de la recomendación diaria.

En cuanto a los minerales, los grelos también resultan sobresalientes. Aportan manganeso, cobre, potasio, magnesio e hierro en proporciones relevantes: una ración puede cubrir cerca del 17% de las necesidades de manganeso y el 13% de las de cobre. Como ocurre con muchas verduras verdes, también contienen calcio que se absorbe con facilidad, lo que contribuye a mantener huesos y dientes en buen estado.

Consejos para cocinar el grelo de la mejor manera

Al momento de cocinarlos, conviene tener presente un detalle clave que no suele aplicarse a otras verduras como la espinaca o la acelga: su amargor natural es más pronunciado. Para equilibrarlo, lo ideal es ponerlos durante unos 30 segundos en abundante agua hirviendo y luego escurrirlos antes de incorporarlos a cualquier preparación. Este paso simple permite que el sabor resulte más amable sin perder su carácter.

Aunque su temporada fresca coincide con el invierno, el grelo puede disfrutarse durante todo el año gracias a las versiones en conserva que ofrecen distintas empresas, como las que lo comercializan al natural. Una vez listo, se le puede dar múltiples usos: rehogar, saltear, guisar o sumar a sopas, caldos y cocidos sin perder su textura firme y su aporte distintivo en cada plato.