Quién es “Teo”. El intrépido piloto danés que es una celebridad en su país y lideró la llegada de los F-16 a la Argentina

Hasta hace pocos años, en Dinamarca el nombre Troels Krohn Dehli Vang, el capitán de la flota que trajo los seis F-16 a la Argentina, apenas significaba algo fuera del mundo militar. Piloto de caza, disciplinado, discreto. Sus mayores exposiciones públicas eran las que realizaba en las exhibiciones, en los vuelos de demostración de los F-16 de la Real Fuerza Aérea Danesa.

Dentro de ese ámbito es una leyenda: tiene una trayectoria de por lo menos 20 años piloteando los cazas que compraron originalmente a Estados Unidos y luego comenzaron a producirse en Europa. Es el líder del equipo que realiza vuelos de exhibición a bordo de los F-16 y el 4 de octubre de este año fue el encargado de dirigir el último espectáculo de estos aviones en cielo danés, ya que la flota va a ser cambiada enteramente por modelos más nuevos, los F-35. En esa actuación, a pura acrobacia, obtuvo el premio mayor por “Mejor despliegue aéreo individual”.

El capitán Troels Vang frente a uno de los F-16 ya pintados con las identificaciones argentinas

Todos lo conocen por su indicativo de combate, “Teo”. Pero fuera de su perfil profesional y del mundo de los fanáticos de la aviación (que es enorme), siempre mantuvo su vida lejos de los flashes, entre bases aéreas, misiones en el extranjero y una rutina ordenada. De hecho, los medios daneses destacan que hasta hace muy poco ni siquiera tenía muchos seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, todo cambió...

Camino a la fama

Mientras el piloto conseguía cierto reconocimiento de unos pocos, los que conocían de aviones y se acercaban a ver los shows, las interminables piruetas que desafiaban las leyes de la gravedad y que lo posicionaron en el podio de los pilotos daneses, Mascha Vang vivía en el ojo público.

Ella fue y es una de las modelos, blogueras, influencers y figuras más conocidas del país nórdico, acostumbrada al escrutinio constante de miles de seguidores y con una carrera célebre construida a lo largo de más de dos décadas. Completamente opuesta al perfin de Troels.

Mascha Vang, la mujer de "Teo", en tapa de la revista GQ Beauty

Se conocieron en 2018 a través de las redes sociales. Un poco de casualidad y un poco gracias a esa fama que rodeaba a Mascha.

Troels contó: “Mascha tiene muchísimos seguidores en Instagram, y una de esas seguidoras es la esposa de un colega mío. Ella sabía que yo estaba soltero y, de pronto, me escribe: ‘Hey Teo, conseguí que Mascha Vang te siga’”.

Ese mensaje le llegó cuando estaba destinado en Lituania por su trabajo con la Fuerza Aérea danesa. Es una historia de amor moderna, que empezó casi como un juego. Él dijo que tomó con humor ese gesto tan moderno, el seguir y el ser seguido en redes, pero que pronto la interacción creció y se transformó en un intercambio de mensajes. Y en algo más serio.

La historia de amor del piloto "Teo" y Mascha Vang pronto cautivó a las revistas danesas

Sobre esas primeras semanas de charla, contó: “Yo estaba desplegado y no podía simplemente volar a casa, así que pasó bastante tiempo en el que nos escribimos muchísimo. Era algo muy emocionante, y en ese momento ni siquiera había pensado en si eso traería alguna consecuencia”.

El hecho es que todo avanzó bastante, y cuando volvió a Dinamarca, se encontraron por primera vez. Fue el 8 de febrero de 2018. Troels no tenía idea de quién era ella ni del alcance de su figura pública. Recién después entendió que su nueva pareja no era una ciudadana más, sino una presencia del ecosistema mediático danés.

Teo y Mascha Vang frente a uno de los F-16 que el piloto usa para sus exhibiciones

De piloto anónimo a figura pública

“Empecé a darme cuenta de lo conocida que es y de que formaba parte del mundo mediático desde hacía años. Yo no sabía nada de eso, pero de repente pensé: ‘Mierda, esto es grande’”, sostuvo en una entrevista.

Para un militar con casi 25 años de carrera, acostumbrado a la reserva absoluta, la transición no fue menor. “Lo pensé mucho, primero porque yo siempre había sido totalmente anónimo en estas cosas. Y también porque por mi trabajo, siempre fui discreto en internet. Lo que me decía era: ‘Si vamos a ser pareja, tengo que aceptar que todo esto (el blog, las redes sociales) forma parte de quién es Mascha’”, admitió en una entrevista.

Por su lado, ella contó a medios daneses que, cuando empezaron a escribirse, estaba de viaje en Tailandia. Buscó el nombre de Troels en internet y casi no encontró nada: era difícil de rastrear, evidencia de ese “anonimato total” al que se refirió. Y eso la atrajo: “Lo último que necesitaba era otro hombre que hubiera pasado por toda la vida nocturna de Copenhague. Quería un tipo para mí sola”, dijo.

Teo y Mascha, una pareja que deslumbra en las alfombras rojas danesas

Y lo cierto es que esa relación trajo aparejado un cambio profundo para el piloto. La fama era algo nuevo. Empezó a ir a eventos especiales, su cara se volvía cada vez más reconocible, como la de ella. Iban a estrenos de cine, entregas de premios. No fue fácil: “El cambio más brusco es que la gente sabe quién sos y qué hacés, es un cambio enorme. Y yo tuve que aprender a manejarlo. Si disfrutás de todo lo bueno de la fama, también tenés que prepararte para lo malo”.

Se casaron en agosto de 2022, en el castillo de Holckenhavn, en Fyn, y hubo varios famosos daneses invitados, como el diseñador Søren Le Schmidt y su esposa Nikoline Skaarup. Los medios describieron la boda como “espectacular”.

La boda de "Teo" y Mascha Vang fue tapa de revistas

De los F-16... a la televisión

Como los mismos aviones, la propulsión hacia el ojo público de Troels fue tal que, en 2023, participó de un programa de televisión en el canal TV2, "De danske kamppiloter“, es decir, ”Los pilotos de combate daneses“. Cuando los medios informaron sobre esto, se refirieron a él como al “esposo de Mascha Vang”.

El capitán Troels Vang en una imagen del documental ”Los pilotos de combate daneses“

“Es una serie documental en colaboración con la Fuerza Aérea. Tiene tres ejes: se sigue a los alumnos que quieren volar aviones de combate cuando sean grandes; después se sigue a nuestro piloto de pruebas en Estados Unidos con los nuevos aviones de que llegarán pronto a Dinamarca [los F-35]; y por último hay algunas historias nuestras, los viejos experimentados del F-16, donde contamos todo lo que vivimos en nuestro tiempo”, detalló para el portal danés Billed Bladet.

En la misma ocasión, detalló sobre ese programa y las grabaciones: “Los que hicieron el programa nos siguieron durante mucho tiempo. [...] Es algo realmente único que les permitieran seguirnos en Estados Unidos con los nuevos cazas F-35, que están rodeados de mucho misterio y secretos”.

Además, junto a su esposa apareció en el programa “Jaget Vildt” (que se tradujo como “Famosos a la fuga”), en el que las parejas tienen que esconderse por 10 días mientras las persiguen equipos de investigadores experimentados que pueden usar todo tipo de métodos (datos bancarios, redes sociales, entrevistas a familiares) para encontrarlas en distintos puntos de Dinamarca.

Troels y Mascha participaron juntos de un programa danés de entretenimiento

La fama de Mascha

En Dinamarca, Mascha Vang es una de las mujeres más famosas. Creció en Byrsted, una aldea rural de Himmerland, mientras soñaba con convertirse en Madonna y vivir en Beverly Hills. Sabía que iba a perseguir el reconocimiento, el estrellato. Pero antes, tuvo una trayectoria laboral diversa.

Mascha participó en 2021 de uno de los programas de baile más exitosos de Dinamarca

Trabajó limpiando oficinas en una fábrica de alimentos, se formó como maquilladora y cosmetóloga. Empezó su carrera en el reality show Villa Medusa, en el año 2000, donde los participantes, todos sin dinero, tenían que buscar trabajo en una zona turística para pagar el alquiler y las tareas domésticas.

En el 2005 participó de un programa, “Paradise Hotel”, que la catapultó a la fama. Era un reality show como muchos más en donde se trataba de unir solteros y solteras que convivían por cierto tiempo en un “Hotel Paradisíaco”.

Mascha Vang empezó su carrera en Paradise Hotel, donde conoció a su novio de entonces

Con el tiempo se transformó en una empresaria e influencer con marca propia: blog, Instagram, televisión, radio y una tienda online con productos que van desde cosmética hasta decoración.

En 2021 participó del programa de televisión Vild med dans, la versión local de Bailando con las estrellas, uno de los programas más populares en Dinamarca.

Masha Vang en Vild med dans

Misiones militares y el universo influencer

Este es el universo del capitán “Teo”, el piloto de 48 años lleva más de dos décadas en la Fuerza Aérea danesa. Voló F-16 durante años, participó en despliegues internacionales, entrenó en bases aliadas y ahora forma parte del proceso de transición hacia los nuevos F-35 que Dinamarca está incorporando.

Pero antes, el sábado 5 de diciembre, sobrevolará la ciudad de Buenos Aires. La Casa Rosada, Puerto Madero, Avenida de Mayo, 9 de julio, de acuerdo a lo programado. Será también su despedida de los F-16 donde forjó su reputación como leyenda.